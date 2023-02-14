獨／媒體數位平台第二輪對話 唐鳳曝3月中邀網路新聞業
國內新聞媒體與跨國平台Google、Meta去年底完成首輪4場對話會議，雙方皆追求共榮雙贏，兩大平台也提出共榮方案。數位部長唐鳳今（14）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時透漏，接到行政院政委吳政忠指示，預定3月中將啟動第二輪對話，邀請網路原生新聞業者與Google、Meta對話。
記者李琦瑋／台北報導
吳政忠去年10月底召開跨部會會議時，就請數位部促成新聞業者與大型跨境數位平台業者的對話機制與平台。首輪邀請平面新聞媒體業者、電視新聞媒體業者與Google、Meta對話，4場對話中，媒體方面有2種不同偏好的解決方案，報業希望建立議價跟分潤的機制，而電子媒體則提出用稅法處理。
唐鳳日前提到，4場對話落幕會先回到政院跨部會小組討論，先把第一輪提出的共識意見，有些牽涉公平會、財政部職權，來做可行性評估，會分成短、中、長程提出規劃，有需要還會規劃新一輪對話。
唐鳳今天表示，吳政忠在跨部會小組聽了4場次意見後，就指示NCC、文化部去找網路原生新聞業者代表與會，預計3月中展開第二輪對話。
唐鳳強調，數位部非新聞業主管機關，因此哪些網路原生媒體屬於新聞業、哪些屬於娛樂業，要由NCC、文化部協助判斷，數位部則處理後續溝通、協助對話，繼續蒐集2大平台跟業者意見。