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《鬼滅之刃》刀匠村第1集搶先看！灌籃高手櫻木花道也在

▲《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》結合《遊郭篇》第10、11集、《刀匠村篇》的第一集做「先行上映」。（圖／鬼滅之刃官方Twitter）
▲《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》結合《遊郭篇》第10、11集、《刀匠村篇》的第一集做「先行上映」。（圖／鬼滅之刃官方Twitter）

記者陳雅蘭/綜合報導

日本知名動畫《鬼滅之刃》第三季《鬼滅之刃 刀匠村篇》將於4月開播，故事承接《遊郭篇》，講述竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助等鬼殺隊在《刀匠村》發生的故事。製作公司在《刀匠村》開播前，特別先行上映電影《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》，台灣代理「木棉花」於情人節前夕舉辦特映，替《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》角色「櫻木花道」中文配音的于正昇也有出席，他也是《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》中，「音柱」宇髄天元、「鬼王」鬼舞辻無慘、「鬼殺隊隱」後藤等3個要角的中文配音員。

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▲于正昇（左）現身特映會。（圖／木棉花）
▲于正昇（左）現身特映會。（圖／木棉花）
《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》以《遊郭篇》第10、11集，炭治郎等人和「音柱」宇髓天元，與「鬼」上弦之陸・墮姬跟妓夫太郎的對戰為開端，再接續《刀匠村篇》第一集，將上弦之鬼集結於「無限城」的內容，以及炭治郎和妹妹、「霞柱」時透無一郎、「戀柱」甘露寺蜜璃3方的相遇。

日本率先於2月3日上映該先行版電影，首週末以11億5876萬日幣（約台幣2.6億元）拿下票房冠軍，目前觀影人數累積81萬3422人，驗證即便是舊有的電視動畫內容結合新劇情登大銀幕，《鬼滅之刃》的魅力依舊不容小覷。

《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》將於2月17日在台上映，台灣代理「木棉花」在情人節前夕舉辦特映會，除了媒體、藝人、網紅齊聚，近日話題不斷的《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》替櫻木花道中文配音的于正昇，也現身觀眾席。事實上，于正昇正是該先行電影的「音柱」宇髄天元、「鬼王」鬼舞辻無慘、「鬼殺隊隱」後藤等3個要角的中文配音員；在電視動畫中，他也是鎹鴉、煉獄的部下、機修工弟子的配音員；賣座電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》裡「大哥」煉獄杏壽郎的父親、肺結核少年等，亦都由于正昇負責中文配音。

此外，日本官方宣布，《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》將舉辦聲優世界巡迴活動，製作人高橋祐馬跟主演聲優花江夏樹（飾 竈門炭治郎）、河西健吾（飾 霞柱-時透無一郎）、花澤香菜（飾 戀柱-甘露寺蜜璃），確定於3月19日來台宣傳、與粉絲會面。

▲《鬼滅之刃 刀匠村篇》製作人高橋祐馬跟主演聲優們，將於3月訪台。（圖／鬼滅之刃官方Twitter）
▲《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》製作人跟主演聲優們，將於3月訪台。（圖／鬼滅之刃官方Twitter）

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