《鬼滅之刃》刀匠村第1集搶先看！灌籃高手櫻木花道也在

日本知名動畫《鬼滅之刃》第三季《鬼滅之刃 刀匠村篇》將於4月開播，故事承接《遊郭篇》，講述竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助等鬼殺隊在《刀匠村》發生的故事。製作公司在《刀匠村》開播前，特別先行上映電影《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》，台灣代理「木棉花」於情人節前夕舉辦特映，替《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》角色「櫻木花道」中文配音的于正昇也有出席，他也是《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》中，「音柱」宇髄天元、「鬼王」鬼舞辻無慘、「鬼殺隊隱」後藤等3個要角的中文配音員。
《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》將於2月17日在台上映，台灣代理「木棉花」在情人節前夕舉辦特映會，除了媒體、藝人、網紅齊聚，近日話題不斷的《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》替櫻木花道中文配音的于正昇，也現身觀眾席。事實上，于正昇正是該先行電影的「音柱」宇髄天元、「鬼王」鬼舞辻無慘、「鬼殺隊隱」後藤等3個要角的中文配音員；在電視動畫中，他也是鎹鴉、煉獄的部下、機修工弟子的配音員；賣座電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》裡「大哥」煉獄杏壽郎的父親、肺結核少年等，亦都由于正昇負責中文配音。