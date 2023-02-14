賴清德2019總統初選到黨主席 潘孟安坦言：都反對
屏東縣前縣長對此潘孟安今（14）日於網路節目《新聞不芹菜》接受資深媒體人黃光芹專訪，提到賴清德在2019年與蔡英文競爭總統初選，當初自己聽到也嚇了一跳，曾勸其不要參選，但最後賴臨時去登記，大家也都不知道。此外本次的黨主席也曾反對賴清德參選，認為敗選後應該低調反省，賴則是一心想承擔，後來許多黨內大老的勸進，加上社會氛圍已定於一尊，賴也覺得是該出來的時機了。
記者陳威叡／台北報導
談到賴清德2019年與蔡英文競爭黨內總統初選，潘孟安說，當時自己聽到賴清德要投入初選時也嚇了一跳，但賴清德是使命感很強的人，他本意並非是要挑戰蔡英文，而是透過黨內競爭，讓蔡英文變成2.0，讓民進黨在2018年大敗後，浴火重生。
潘孟安透露，自己當時有勸賴清德不要參加初選，一起幫蔡英文打這場選戰，但最後也不知道賴心裡是如何天人交戰，「最後臨時去登記，我們也都不知道。」
潘孟安回顧當時的初選情況，直言自己作為政治工作者對那樣的狀況感到難過，因為蔡英文是屏東人，過去也和自己合作過，政治是很殘忍的對抗，但還是要有溫度和情感，不管如何挑戰或是被各種解讀，還是得表現出自己的真性情。
潘孟安接著說，民進黨去年大選剛選完，自己本來反對賴清德選黨主席，尤其敗選後應該全程低調反省，而賴清德一心想承擔，但他怕如果當時出來外界會有過多的解讀，直到後來許多民進黨大老，包括施明德等人出聲勸進，整體社會氛圍已定於一尊時，賴清德才覺得是他該出來的時機。