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接見貝里斯總理夫人　蔡英文談台、貝婦女賦權成果

▲蔡英文接見貝里斯總理夫人兼婦幼特使羅莎娜訪團一行，林佳龍也陪同。（圖／總統府提供）
▲蔡英文接見貝里斯總理夫人兼婦幼特使羅莎娜訪團一行，林佳龍也陪同。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

總統蔡英文今（14）日上午接見貝里斯總理夫人兼婦幼特使羅莎娜（Rossana Briceño），她表示，台灣和貝里斯是理念相近的盟友，期盼一起努力，在全球疫後創造更有韌性的經濟，也一起為區域繁榮及和平穩定更盡一份心力。

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▲蔡英文接見貝里斯總理夫人兼婦幼特使羅莎娜訪團一行。（圖／總統府提供）
▲蔡英文接見貝里斯總理夫人兼婦幼特使羅莎娜訪團一行。（圖／總統府提供）
蔡英文致詞時首先歡迎訪團來到總統府。還記得去年3月，貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）率團來台訪問，羅莎娜也一起陪同，雙方都留下許多美好的回憶。她今天很高興在總統府，再次接待羅莎娜，在明天的「拉丁美洲及加勒比海婦女賦權國際論壇」，大家也將一起見證台灣和貝里斯推動婦女賦權的成果。

蔡英文表示，羅莎娜長期關心婦幼、教育議題，並親自擔任台灣、貝里斯「婦女賦權計畫」審議委員，這項計畫執行一年多來，已經舉辦多項技能培訓及創業輔導活動，讓更多女性擁有獨當一面的能力。

從去年開始，羅莎娜也擔任「加勒比海共同體元首夫人行動聯盟」輪值主席，持續整合各界力量，提升加勒比海區域的婦幼權益。

蔡英文認為，近來台灣和貝里斯的經貿交流越來越密切。尤其去年1月「臺貝經濟合作協定」生效後，雙方廠商共同簽署超過2百萬美元的龍蝦採購意向書；去年7月，台灣商機考察團也訪問貝里斯，在海鮮採購、食品加工等領域加強合作。相信在羅莎娜和布里仙紐的支持下，台灣和貝里斯能持續深化夥伴關係，為雙方創造更多福祉。

蔡英文說，她要代表台灣人民，謝謝貝里斯政府持續在國際上為台灣發聲。布里仙紐更在去年5月，率領內閣通過友台動議，支持台灣的國際參與，展現雙方深厚情誼。

最後，蔡英文表示，台灣和貝里斯是理念相近的盟友，雙方要一起努力，在全球疫後，創造更有韌性的經濟，也一起為區域繁榮及和平穩定更盡一份心力。

▲蔡英文接見貝里斯總理夫人兼婦幼特使羅莎娜訪團一行。（圖／總統府提供）
▲蔡英文接見貝里斯總理夫人兼婦幼特使羅莎娜訪團一行。（圖／總統府提供）
羅莎娜致詞時首先表達感謝之意，並對蔡英文不遺餘力引領台灣走向光明且繁榮的未來，表達欽佩之意。她說，蔡英文致力推動繁榮、民主及人權，讓她深受啟發，而蔡英文對台灣及台灣人民的願景，也是全世界領袖的典範。

羅莎娜提到，她也要向蔡英文的領導作為、為貝里斯人民所做的努力，以及透過彼此夥伴關係推動女權，表達誠摯感謝，並認為雙方朝向共同目標的努力十分可貴，她很感謝有此機會合作共創佳績。

羅莎娜指出，蔡英文的領導有助於強化兩國關係，很期待未來能持續合作。

訪賓一行由外交部長吳釗燮、貝里斯大使碧坎蒂（Candice Pitts）陪同赴總統府與蔡英文會面，總統府秘書長林佳龍也在座。

▲蔡英文接見貝里斯總理夫人兼婦幼特使羅莎娜訪團一行。（圖／總統府提供）
▲蔡英文接見貝里斯總理夫人兼婦幼特使羅莎娜訪團一行。（圖／總統府提供）

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