致力成為「綠能界波克夏」！雲豹能源3月上市掛牌

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雲豹能源成立於2016年，早期專注於太陽光電，近年逐步換大再生能源版圖，串聯離岸風電、儲能工程、售電平台、水處理工程及生質能等項目。2021 年成功轉型為再生能源整合型平台服務商，除了案場開發經驗豐富，也具備專業工程技術實力，能處理高難度型態案件，太陽光電案場實績包辦全台最大漁電共生、水面型、屋頂型、甚至掩埋場等。
雲豹能源開發持有太陽光電案場遍佈全台12縣市，也是漁電共生領導者，位於台南北門 128MW全台最大漁電共生案場，自2022 年12月陸續完成併網108MW，預計全數於 2023 年度併網 。離岸風電部分，雲豹能源與離岸風電台灣隊攜手合作海盛風場（Formosa 4）於離岸風電第三階段區塊開發首期選商獲配495MW，併網年度為2027年。
同時，雲豹能源跨足儲能及售電業，儲能子公司台普威拿下多項台電標案，不僅為全台首家於台電變電所內峻工的儲能系統，且執行率達99.96%高於平均水準，售電子公司天能綠電目前客戶包含美光、Gogoro、玉山銀行等知名國際企業及台灣企業，累積轉供簽約達8 億度綠電。
雲豹能源資本額為新台幣 11.27 億，2022年上半年合併營收高達新台幣19.6億元，較去年同期2.08億元成長844%，本業獲利為2.98 億元， 已超越2021全年2.34億元的，營收與本業獲利雙雙創新高。2022年全年度合併自結登收新合路63億元，創史上新高，經營成效及營收獲利亮眼，法人推估，全年EPS上看4元。雲豹能源去年累計營收3億，法人預估，2023年營收會比2022年多3成。
在 2022年1月登錄興櫃後，預計將於今年3月14日轉創新板上市，致力成為「綠能界波克夏」，並在今日舉行上市前業續發表會，總經理趙書閔於致詞時表示，再生能源屬於重資產的產業，「而我們效法波克夏，善用截長補短，以強強聯手方式結盟各領域優秀夥伴」，在綠能產業界以獨有的『重資產、輕量化』創新模式經營，使得投資策略、資金運用皆更為靈活。
她接續說道，雲豹能源具備併購及外商投資合作經驗，遵行全球終能趨勢，將持續拓展多元化再生能源，發活提供再生能源整合、售電規劃服務，壯大絲能經營版圖。