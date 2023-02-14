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群創2022年每股虧2.76元　看Q1庫存回到健康水位

▲群創累計2022年全年虧損279.9億元、每股虧2.76元，寫下近10年低點。(圖／NOWnews資料照片)
▲群創累計2022年全年虧損279.9億元、每股虧2.76元，寫下近10年低點。(圖／NOWnews資料照片)

記者許家禎／台北報導

群創今（14）日公佈2022年第四季營運成果，合併營收為新台幣479億元，營業淨損為新台幣128億元，稅後淨損為新台幣124億元，基本每股損失為新台幣1.3元。折舊及攤銷為新台幣77億元，資本支出為新台幣53億元。累計去年全年虧損279.9億元、每股虧2.76元，寫下近10年低點。

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群創指出，2022年全年合併營收總計為新台幣2,237億元。營業淨損為新台幣317億元，稅後淨損為新台幣279億元。基本每股損失為新台幣2.76元。

2022年第四季整體出貨面積640萬平方公尺，較前一季增加4.8%，液晶面板售價為每平方公尺235元美金。中小尺寸營收為新台幣90億元，較前一季減少17.4%；中小尺寸合併出貨面積67.3萬平方公尺，較前一季減少9.6%。

2022年全年整體出貨面積為2,565萬平方公尺，與2021全年整體出貨面積為2,909萬平方公尺相比減少11.8%；中小尺寸方面，2022年全年合併出貨量共計2億8,400萬片，與2021年出貨量3億3,100萬片相比減少14.2%。

2022年第四季營收以產品應用別區分，可攜式電腦為19%、手機及商用產品為15%、車用產品為22%、桌上型螢幕為8%、電視為36%；以產品尺寸別區分，10吋以下為21%、10到20吋為30%、20到30吋為14%、30到40吋為6%、40吋以上為29%。

回顧2022年第四季，受到外在經濟環境以及客戶持續調降庫存的影響，面板需求處於低檔，公司單季營收與上季相比持平。同時公司嚴格控管成本及費用，第四季營業費用為台幣56億，較前一季減少12%，與去年同期相比減少21%。

展望2023年第一季， 雖為傳統淡季，需求端面臨挑戰，但在面板廠控管稼動率的生產策略下，庫存已達健康水位，同時疫情逐漸穩定及總體經濟不確定因素減少。公司將持續優化產品組合及加強非面板應用領域技術，並且維持營運及財務狀況穩健。




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