群創2022年每股虧2.76元　看Q1庫存回到健康水位

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2022年第四季整體出貨面積640萬平方公尺，較前一季增加4.8%，液晶面板售價為每平方公尺235元美金。中小尺寸營收為新台幣90億元，較前一季減少17.4%；中小尺寸合併出貨面積67.3萬平方公尺，較前一季減少9.6%。
2022年全年整體出貨面積為2,565萬平方公尺，與2021全年整體出貨面積為2,909萬平方公尺相比減少11.8%；中小尺寸方面，2022年全年合併出貨量共計2億8,400萬片，與2021年出貨量3億3,100萬片相比減少14.2%。
2022年第四季營收以產品應用別區分，可攜式電腦為19%、手機及商用產品為15%、車用產品為22%、桌上型螢幕為8%、電視為36%；以產品尺寸別區分，10吋以下為21%、10到20吋為30%、20到30吋為14%、30到40吋為6%、40吋以上為29%。
回顧2022年第四季，受到外在經濟環境以及客戶持續調降庫存的影響，面板需求處於低檔，公司單季營收與上季相比持平。同時公司嚴格控管成本及費用，第四季營業費用為台幣56億，較前一季減少12%，與去年同期相比減少21%。
展望2023年第一季， 雖為傳統淡季，需求端面臨挑戰，但在面板廠控管稼動率的生產策略下，庫存已達健康水位，同時疫情逐漸穩定及總體經濟不確定因素減少。公司將持續優化產品組合及加強非面板應用領域技術，並且維持營運及財務狀況穩健。