燈會光展區好有「藝」氣！43件藝術品入東區店家

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43件「藝術入店」的作品主要集中在東區巷弄內，為了方便民眾前往遊賞，主辦單位特別規劃「藝術入店賞燈攻略」規劃A、B、C、D、E五條路線，以路線D為例，從忠孝復興站2號出口出發，即可看到佇立於遠東SOGO復興館的「未來．穿梭．兔子洞」，象徵想像力與捷運站體通道的意象，接著可以在LOST N FOUND HAIR看到「逐光者」、在川藝術看到「煮三川Warm up the Landscape」，以及在homey’s Café及騷豆花看到「滔滔」，轉過身來即可觀賞位於敦仁公園的「仁愛帆城」，透過以木結構張起數面錯落的船帆，詮釋東區巷弄間水平垂直建築林立的集合輪廓。
靠近忠孝敦化站的阿波羅畫廊、1839當代藝廊的周邊，從3號出口途中可以經過miho的「咪鹿鹿」、斐瑟髮廊的「皺巴巴的音」，再往更深處探詢，有Papabubble的「Color is my sugar」及「等待」，就連知名的東區粉圓也有「Midnight daydream」可以一探究竟，最後終點站走訪日升月鴻畫廊的「恆靜的慢燦」特展，民眾可以分別從不同捷運站出口前往想去的作品遊賞，一起發掘探尋各式藝術品，沉浸在藝術氣息的洗禮。
除了逛燈會、賞藝術裝置之外，台北市政府也推出「2023台灣燈會電子集章」活動，完成集章任務就可抽大獎，支線任務還有「特約店家加碼抽」活動，只要在特約商店消費，就可獲得1張加碼抽獎券，獎項包含現金6000元、晶華酒店住宿券、日本知名品牌IRIS氣炸烤箱、電動擦地機等，完成台灣燈會指定任務還可抽iPnone 14 Pro Max，邀請民眾一起同歡台灣燈會。
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2023台灣燈會在台北相關資訊
日期：2/5~2/19
活動時間：週一至週四：14:00 - 22:00 ( 亮燈17:00 - 22:00 )，週五至週日：10:00 - 22:00 ( 亮燈17:00 - 22:00 )
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