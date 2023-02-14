PLG／扭轉美食沙漠印象！攻城獅邀20間在地美食進駐主場

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新竹過去時常被評為「娛樂美食沙漠」，為扭轉大眾對於新竹的刻板印象，攻城獅球團盼藉由主題活動規劃、在地美食商家邀約，讓來自各地的獅紫軍體驗到新竹美食，且在攻城獅主場留下最好玩的回憶！攻城獅球團也力邀超過二十間新竹在地美食商家來挑戰，當日獲得獅紫軍最高票者，將享有2月25日主場免費擺攤機會，並於場中頒發獅紫軍美食金牌頭銜。
Muse Girls瑟七、柔一於上週親自擔任一日新竹美食小天使，提供獅紫軍們看球必備美食清單，兩位挑選出新竹在地銅板美食，分別是竹北魯肉飯名店黑皮驊、50年老字號古早味飲料店蜂蜜大王、Google評論破千則好評的好豆味冰沙豆花、城隍廟人氣美食周家燒麻糬與新竹火車站排隊小點心梅花雞蛋糕，更多新竹美食馬拉松趣味內容，歡迎獅紫軍2月17日鎖定攻城獅官方YouTube頻道。
Up直播沙漠季闖關限量好禮 體驗美食、破解攤位任務即可獲得球衣杯墊
全球第一直播平台『Up直播』，致力於豐富直播內容與主播職涯的多元發展，近年積極拓展運動直播市場，攜手新竹街口攻城獅職業籃球隊與Muse Girls慕獅女孩，帶給大眾耳目一新的直播新體驗，上週球團也特別邀請大廚佛瑞德Fred、Muse Girls玫瑰於Up直播平台開直播分享料理小撇步。
攻城獅球團於本週Up直播沙漠季提供入場獅紫軍主題日闖關卡，只要體驗場館內限定美食，並破解以下任務，Cheer Up打氣區、Up直播全速推進、Up直播圈力以赴，集滿三點即有機會獲得限量贈品攻城獅聯名Up直播球衣杯墊。除此之外，知名點心品牌旅禾泡芙之家也會進駐攻城獅主場二樓美食攤位區，只要完成指定任務，將有機會獲得招牌泡芙一份，歡迎獅紫軍提早進場體驗Up直播沙漠季的美食魅力！