十大困擾的情人互動　「喜歡拿感情出來公審」排第一

今(14)日是西洋情人節，隨著疫情越趨緩和，今年的情人節也特別令人期待，然而，情人之間總是分分合合，好的感情讓人身心舒暢，但遇到不好或不合的情人，真的是讓人崩潰不已。國立高雄大學社會網絡中心排列出前十大令人困擾的情人互動情形，其中「喜歡拿感情出來公審」排第一。
記者陳美嘉／高雄報導
國立高雄大學社會網絡中心委託iNiN (和捷關鍵資訊)調查，針對近半年(2022/08/01-2023/01/31)於各大社群平台、新聞平台、討論平台上情感議題的相關討論進行彙整分析，排列出前十大令人困擾的情人互動情形，分別是：喜歡拿感情出來公審、性趣不合、疫情後的互動尷尬、對未來沒有規劃或缺乏經濟能力、和對方的閨蜜或兄弟太過親密、吵架時太過冷淡、強勢干涉對方行為、不願意和對方的朋友相處、對自己的家人指指點點、滿滿的儀式感讓人心累。
國立高雄大學社會網絡創新中心主任丁一賢博士指出，許多年輕人對於性事比較勇於提出討論，讓性趣不合躍上第二名，也反映了直言敢說的新生代特性，但是動不動就把雙方的感情拿出來公審，不僅不成熟，也反映沒有獨自處理愛情問題的能力。此外，由於面對各種生活、經濟壓力，個性、價值觀、對未來的看法，也成為網友在乎的部分。特別是在儀式感方面，兩個人在熱戀期過後，需要針對各種節日的慶祝方式有更多的共識，否則很容易因此吵架。
國立高雄大學資訊管理學系系主任、台灣社會網絡學會理事長楊書成博士認為，感情不只是兩個人的互動，與既有親友圈的磨合，通常是痛苦的來源。以前陣子受到廣泛討論的流水席事件為例，雙方親友在價值觀上有巨大差異，需要有更多耐心才能有更好的結果。值得注意的是，疫情解封後的生活模式，也容易造成情侶間的摩擦，抑或是在疫情期間透過網路認識的彼此，如何在恢復正常生活後互動，需要彼此更多的理解與包容。