日版伯南克！植田和男獲提名任日銀總裁　貨幣政策或轉鷹

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國會兩院將分別於本月24、27日舉行聽證會，在提名正式通過之後，植田和男將接下黑田東彥的工作，於4月9日正式上任，並在4月27至28日主持首場決策會議。黑田東彥預計於4月8日期滿下台。
現年71歲的植田和男在美國麻省理工學院（MIT）取得經濟學博士學位後，在日本東京大學任教多年，目前擔任東大名譽教授，過去曾任日本央行政策委員會委員，更是戰後第一個出身學術界的日銀官員，並以豐富的經驗幫助引導日本經濟度過戰後考驗。
植田和男被提名一事在上週爆出後，曾讓各界跌破眼鏡。雖然他曾在1998年到2005年擔任日銀理事，但之後在貨幣決策中就沒有發言權。植田和男曾被美國前財長薩默斯稱作「日本的伯南克」，《路透社》分析指出，植田和男應該能勝任，他在 MIT師承費雪（Stanley Fischer），費雪徒弟包括美國聯準會（Fed）前主席柏南克，以及歐洲央行（ECB）前總裁德拉基（Mario Draghi）。
三井住友信託銀行資深經濟學家 Junki Iwahashi 說：「植田沒有黑田那樣強烈的政治色彩。改變可能發生，但植田可能不會急於推動。」
原先日本央行副總裁雨宮正佳一直是最有可能接任央行總裁的人選，但植田和男可能獲提名的消息爆出後，讓市場投資人一度擔心日銀貨幣政策「轉鷹」，造成日圓末一波短暫漲勢。不過熟悉植田和男的人士表示，植田和男是非常實際的決策型學者，可以彈性調整對貨幣政策的看法，因此難以歸類在鴿派或鷹派。《華爾街日報》與《日本經濟新聞》的分析更指出，植田和男是要收拾黑田東彥擔任總裁這10年來，採取超寬鬆貨幣政策的後果。