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日版伯南克！植田和男獲提名任日銀總裁　貨幣政策或轉鷹

▲植田和男獲提名為日銀下任總裁。（圖／美聯社／達志影像）
▲植田和男獲提名為日銀下任總裁。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本政府14日正式提名植田和男為新任日本央行總裁，在國會審查通過之後，將會於4月初接任黑田東彥。這是繼黑田東彥積極實行寬鬆貨幣政策後，睽違約十年央行首次領導層變動。有分析指出，在植田和男上任後，日本央行貨幣政策很可能會「轉鷹」。

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綜合外媒報導，日本首相岸田文雄14日向國會送交文件，表明岸田政府提名植田和男擔任下一屆央行總裁。同時岸田政府還提名前金融廳廳長氷見野良三以及目前日本央行負責貨幣政策的執行董事內田真一擔任央行副總裁。

國會兩院將分別於本月24、27日舉行聽證會，在提名正式通過之後，植田和男將接下黑田東彥的工作，於4月9日正式上任，並在4月27至28日主持首場決策會議。黑田東彥預計於4月8日期滿下台。

現年71歲的植田和男在美國麻省理工學院（MIT）取得經濟學博士學位後，在日本東京大學任教多年，目前擔任東大名譽教授，過去曾任日本央行政策委員會委員，更是戰後第一個出身學術界的日銀官員，並以豐富的經驗幫助引導日本經濟度過戰後考驗。

植田和男被提名一事在上週爆出後，曾讓各界跌破眼鏡。雖然他曾在1998年到2005年擔任日銀理事，但之後在貨幣決策中就沒有發言權。植田和男曾被美國前財長薩默斯稱作「日本的伯南克」，《路透社》分析指出，植田和男應該能勝任，他在 MIT師承費雪（Stanley Fischer），費雪徒弟包括美國聯準會（Fed）前主席柏南克，以及歐洲央行（ECB）前總裁德拉基（Mario Draghi）。

三井住友信託銀行資深經濟學家 Junki Iwahashi 說：「植田沒有黑田那樣強烈的政治色彩。改變可能發生，但植田可能不會急於推動。」

原先日本央行副總裁雨宮正佳一直是最有可能接任央行總裁的人選，但植田和男可能獲提名的消息爆出後，讓市場投資人一度擔心日銀貨幣政策「轉鷹」，造成日圓末一波短暫漲勢。不過熟悉植田和男的人士表示，植田和男是非常實際的決策型學者，可以彈性調整對貨幣政策的看法，因此難以歸類在鴿派或鷹派。《華爾街日報》與《日本經濟新聞》的分析更指出，植田和男是要收拾黑田東彥擔任總裁這10年來，採取超寬鬆貨幣政策的後果。

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