法國長笛學派第一人班諾德來台！睽違五年帶來首演樂曲
當代法國長笛音樂大師菲利浦．班諾德來台，2/15將於衛武營音樂廳帶來「班諾德長笛演奏會」，也特別帶來兩首新樂曲，一首是南非的作曲家霍夫邁爾的長笛奏鳴曲，它是使用南非當地的流行音樂元素，是臺灣首演；另一首首演的樂曲，是法國當代作曲家康奈松的長笛奏鳴曲。
記者陳美嘉／高雄報導
菲利浦．班諾德以一等獎畢業於巴黎音樂學院，並於隔年23歲時隨即受聘為里昂國立歌劇院管弦樂團長笛首席。1987年，班諾德獲得朗帕爾長笛大賽首獎。大獎經歷開展了他的國際音樂生涯，讓他得以獨奏家的身分與全球頂尖的藝術家及交響樂團合作。在國際樂壇上，班諾德也是成功的指揮家，長笛教育家，班諾德目前為法國國立巴黎音樂院長笛及室內樂教授。
提起新象環境藝術的樊曼儂老師，班諾德說：「樊老師的思維總是超前同輩很多，會對長笛藝術家提出挑戰，希望有新的樂曲，因此，這次也特別安排兩首新的曲子。」其中一首法國當代作曲家康奈松的長笛奏鳴曲，2022年11月首演只寫了三個樂章，班諾德曾經演奏過這三個樂章、非常喜愛，但有點小遺憾，就是這首奏鳴曲收尾在深沉的慢板，而非一般咸知最熱烈的氣氛之中。為此，班諾德與康奈松溝通，康奈松也非常認同，於是為班諾德補寫了第四樂章，終曲，於今年一月才剛剛寫出來，2月15、16日即到臺灣演出，真的是熱騰騰的全世界首演。
「班諾德長笛演奏會Philippe Bernold Flute Concert」2/15 (三) 19:30 於高雄衛武營國家音樂廳、2 /16 (四) 19:30 於臺北國家音樂廳登場。