瓊瑤女神陳德容「重病真相」曝光 單身4年：不愛照顧人
由新銳導演姜寧執導的幫派愛情電影《山中森林》，找來瓊瑤女神陳德容擔任主演、監製，本片卡司還有李康生、李千娜、邱勝翊（王子）以及郭雪芙等人。今（14）日，陳德容出席媒體茶敘，特別回應先前被傳出「重病」的消息，她直言報導太誇張。
記者黃雅琪/台北報導
陳德容難得出席幕前活動，回應健康狀況：「我過年期間從大陸回來，天氣比較陰冷所以凍傷，趁回台灣過年期間看醫生。」她補充道，在杭州工作的時候天氣太冷，室內外溫差大凍傷，雙手還因此變得黑黑的、脫皮，以為自己的手快毀了！不過經歷幾日休養之後，身體已經恢復健康照常上工。
今日西洋情人節，現年48歲的陳德容被問到如何度過？離婚至今單身4年的她說：「沒有刻意不交，要碰到喜歡的不容易，以前比較容易喜歡、感動，但現在會被工作和重要的事情給打岔。如果有一個很好的伴當然好，如果不好就是一個『絆』。」陳德容坦言自己不喜歡照顧別人，要找到互補的對象，就像有些人喜歡照顧別人，有些人喜歡被照顧。
陳德容很欣賞李康生：「我喜歡這種話少、做事不衝動、有義氣，感覺溫暖的人比較穩重！」相較於謝承均在片中給他印象比較衝動，有一次她要拍一場打謝承均巴掌的劇情，陳德容透露：「原本是要借位打，後來謝承均要求真打！」還因此造成謝承均臉部紅腫，冰敷一整天才消退。