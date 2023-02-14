黃大米打包火鍋送遊民惹議！苦苓逆風挺：別攻擊熱心的人
作家黃大米將吃剩的火鍋料打包給遊民吃，認為對方會對此感恩，視為「上帝給的禮物」，引發網友不滿，認為她把廚餘送人非常不禮貌。在外界撻伐聲浪圍攻下，苦苓跳出來為好友說話，認為能幫助別人都是好事，「不想助人也無妨，但請不要任意攻擊熱心助人的人」。
記者江芷稜/綜合報導
苦苓認為，黃大米把還沒有吃的食材放進火鍋裡去煮，然後再打包，並不是把火鍋裡吃剩下的食物送人，不應該曲解其善意；再者，遊民正在睡覺，沒必要叫醒對方，詢問「這些煮好的火鍋料請問你願意吃嗎？」如果對方醒來看見食物不想吃，乾脆丟掉也行，「他也受到什麼傷害嗎？這到底又關其他不相干的人什麼事？」
他請網友提高閱讀能力，指遊民頭上枕著聖經，黃大米猜想他是基督徒，如果一覺醒來發現有食物，可能在心中感謝上帝，這樣推測沒有問題，希望網友若不願幫助別人，也不應該反對一個長時間、經常性幫助別人的好心人，到處傳播負能量，「這個世界還是要講一點道理的吧？」
苦苓好心替朋友聲援，網友卻不表認同，「不想浪費請自己吃完；想做善事請準備一份新的」、「那個湯底她們已經煮過吃過，你把沒吃過的食材丟進去，不是也沾了她們的口水，這應該不難懂吧」、「食物來路不明，萬一遇到惡作劇的，聽過街友被惡整的故事」，看見群情激憤，黃大米趕緊來滅火，強調有去問過那位遊民，對方回饋是不錯吃。