萬金石路跑「綠時尚」　長跑女神拚巴黎奧運

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2023新北市萬金石馬拉松不僅是全臺唯一也是第一場金標賽事，同時跟隨新北市零碳目標，用實際行動申請國際責任運動標章，將成為亞洲首場綠色認證賽事，比賽中的跑衣、物資袋、兼做專用垃圾袋的衣保袋，到工作人員外套及賽後延伸商品，都是今年賽事的獨特之處，以重複使用、節能減碳為原則，同時兼顧美感與實用性，將永續融入日常生活。
市長侯友宜提到，萬金石馬拉松從地方賽事到國際金標，確實得來不易，大家都是用最專業、最嚴謹的態度看待每一個細節，尤其感謝中華民國田徑協會的協助及萬里、金山、石門地區居民的支持還有所有贊助商的力挺，才能讓市府團隊踏著堅定的步伐，提供國內外跑者最高品質的賽事服務、最安全無虞的參賽環境。
今年賽事跑衣採用「S.Café®咖啡紗」技術，11,000件跑衣來自33,000杯咖啡（6,600公升）及55,000個寶特瓶（1.43噸），並搭配低碳足跡製程，總計減少2,090公斤的碳排放(相當於騎機車環島45圈)以及88,000公斤的用水量（相當於1個家庭一整年的用水量），並以無塑包裝提供。
不只有跑衣，大會工作人員外套及參賽物資袋是由T8K使用成衣邊角料及2022年賽事剩餘布料製成；另外結合新北市環保兩用袋製成的選手衣保袋，還有萬金石首創將賽事現場回收的帆布再利用製作成的限量版隨身包、野餐墊等商品，持續徹底落實環境永續的賽事理念。