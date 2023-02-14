蔡健雅無預警曝雙喜！揭「人母甜蜜負荷」 認睡眠被打亂
蔡健雅今（14）日公布喜訊，透露好事就在5月，宣布攻蛋，於5月6日、7日一連兩天舉辦蔡健雅「Let’s Depart！給世界最悠長的吻」台北小巨蛋演唱會，而喜訊不只如此，最她趁著西洋情人節傳愛，送給大家新歌《讓浪漫作主》，她說：「其實不管是單身或有伴，做什麼都好，只要是從愛和疼愛為出發點，要對自己好一點！」
記者吳雨婕/綜合報導
除了在情人節給粉絲浪漫的喜訊，蔡健雅也理性抒發心情，「終於，世界再度張開雙手。你是不是，也在期待，久違的出走？」然而，疫情頻起波瀾，後來的這些日子，「世界彷彿被按下暫停鍵，我們在鏡子裡，暫時只能看見自己。」而在靜止的世界裡，儘管身體被限制，靈魂仍是自由的，讓每個人照見純粹的自己。於是，她寫下《DEPART》專輯，如今，世界的軌道開始重新運轉，蔡健雅登高一呼，「你準備好了嗎？給自己的身心靈，一次久違的出走，一起完成那個想要給世界，未竟的悠長的吻。」
疫情三年多來，蔡健雅也感嘆愛貓一下就長大了，剛幫「女兒」Choupi過了4歲生日，「從她三個月看著她慢慢長大，是一個很幸福的事。發現她有著跟我相同的孤僻個性。也特別敏感。」她說女兒特別怕陌生人，總會鑽進床底下躲起來。客人一旦離開就會大搖大擺在家裡走貓步。白天不給抱都會跑走，「但晚上我熟睡時，就會跳上我身體，開始來回地蹭又呼嚕......半夢半醒之間還得陪她玩，常常讓我睡眠被打亂！」蔡健雅笑說：「這就是為人母甜蜜的負荷吧！很痛苦，但又捨不得不理她！」