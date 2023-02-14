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情人節互許終身戶政所贈巧克力　新北536對新人登記結婚

▲蕭先生和楊小姐在情人節前往鶯歌戶政事務所登記結婚，楊小姐還懷有「兔寶寶」，可謂雙喜臨門。（圖 ／新北市政府民政局提供）
▲蕭先生和楊小姐在情人節前往鶯歌戶政事務所登記結婚，楊小姐還懷有「兔寶寶」，可謂雙喜臨門。（圖 ／新北市政府民政局提供）

記者吳嘉億／新北報導

今（14）日是西洋情人節，新北市民政局傍晚統計，有536對新人完成結婚登記，互許終身，而各戶政事務所也準備各種款式巧克力贈送給指定結婚生效日為2月14日的新人，祝福他們在這個最佳結婚登記日甜甜又蜜蜜。

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▲新北市各戶政事務所所發揮巧思提供各種巧克力，祝福在情人節前來登記的新人甜甜蜜蜜。（圖 ／新北市政府民政局提供）
▲ 新北市各戶政事務所所發揮巧思提供各種巧克力，祝福在情人節前來登記的新人甜甜蜜蜜。（圖 ／新北市政府民政局提供）
各戶政事務所贈送的巧克力中，林口戶政事務所以竹籠包裝巧克力，取其寓意「真（蒸）幸福」；蘆洲、鶯歌戶政事務所送給每對新人「金莎花束」，用巧妝捧花展現甜蜜；樹林、永和戶政事務所則送出比利時進口巧克力；汐止戶政事務所贈送「特濃巧克力~兔兔爆米花」，象徵「Nice兔蜜you」，濃情閃到爆；新店戶政事務所也嚴選在地商家手工製作巧克力，每一口都是匠心獨具，而新人們也都是高興地前往辦理結婚登記，像泰山戶政事務所則有新人穿著米老鼠裝扮前往登記，留下可愛又珍貴的畫面。

▲新人穿著米老鼠裝扮在西洋情人節這天到泰山戶政事務所登記結婚。（圖 ／新北市政府民政局提供）
▲新人穿著米老鼠裝扮在西洋情人節這天到泰山戶政事務所登記結婚。（圖 ／新北市政府民政局提供）
新北市政府民政局人說到，在鶯歌戶所結婚登記的新人蕭先生和楊小姐，透過交友軟體相識，並在三年前的今天安排第一次約會，一路走來歷經女方前往澳洲打工度假、準備國家考試等考驗，但時空無礙遠距愛情，兩人決定在情人節這一天完成登記，讓這天更有紀念意義，喜上加喜的是，楊小姐還懷有「兔寶寶」，可謂雙喜臨門。

另外在新店戶所辦理結婚登記的曾先生及林小姐，男生用心安排如偶像劇浪漫氣氛的摩天輪裡告白，感動女方同意交往至今已6年，為了能在今天辦理結婚登記，開放預約前一天晚上就在電腦前準備，午夜12:00一開放，就搶先順利預約成功。

新北市政府民政局長柯慶忠表示，新北市鼓勵婚育不遺餘力，除有廣受歡迎的未婚聯誼及聯合婚禮即將於上半年展開報名，另發放生育獎勵金，鼓勵新人喜添家庭新成員，如去年參加聯合婚禮活動的100對新人當中，已經有21對新手爸媽分享孕育新生命的喜訊，民政局特別加碼將於18日再抽出7組「好孕彌月禮盒」，為這些準爸媽們獻上滿滿祝福。

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