林襄啾咪大放送！出征海外當播報員　甜嗓迷倒5萬人

樂天啦啦隊女神林襄新年首次出征海外收穫滿滿，開始挑戰主持工作的她，自認在眾人面前說話很緊張，這次到石垣島為交流賽表演，並在球團邀請下擔任一日播報員，在團員面前叮嚀搭乘飛機的注意事項，可愛又不失莊重的表現，讓粉絲直呼超可愛，飲恨「為何我不在現場」！
記者江芷稜/綜合報導
這次樂天到石垣島進行交流賽，擁有近150萬粉絲的林襄，是台日媒體焦點，連日登上新聞報導，連朝日電視台都介紹了這位來自台灣的人氣女神，讓她非常自豪與驕傲，被稱為「令和怪物」的日本知名投手佐佐木朗希，跟林襄合影相當害羞，不好意思靠她太近，甚至不知所措地假裝在揮棒，逗趣畫面引起日本球迷爆笑。
不過，林襄工作滿檔，這次難得出征海外，其實心情也很緊張，事前拚命練習日文，她在臉書透露，在眾人面前說話一直都是自己的罩門，易焦慮體質很容易怯場，再怎麼熟悉內容都會失誤，前陣子看了以航空為題材的大陸電視劇《向風而行》，更了解飛行員、空姐、地勤人員的日常，這次擔任一日播報員也不算太陌生，感謝球團給她的任務，是一個很特別、很可貴的經驗。
短短的30秒影片，林襄有條不紊地向球迷問候，用甜美嗓音提醒大家登機時的注意事項，結尾不忘送上手指愛心，再以「啾咪飛吻」送給乘客，讓球員都忍不住鼓掌叫好，影片有近5萬人按讚，粉絲惋惜地說「聽過最好聽的機場廣播，可惜不能現場聽」、「口條真的很好」、「陳冠宇在後面偷看的表情很有趣，好羨慕他」。