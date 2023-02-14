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馬索沃路跑鹽水完賽 跑者大呼月津景色充滿逸趣

▲MAXWEL馬索沃路跑趣，3000多名跑友一早開啟活力十足的暖身操運動（圖／記者林怡孜攝，2023,02,12）
▲MAXWEL馬索沃路跑趣，3000多名跑友一早開啟活力十足的暖身操運動（圖／記者林怡孜攝，2023,02,12）

記者林怡孜台南報導

2月12日(日)台南鹽水區舉辦「MAXWEL馬索沃路跑趣，3000多名跑友一早即聚集準備6點30分正式開跑，跑者沿途可細賞充滿懷舊風情的鹽水小鎮，該天剛好是月津港燈節的最後一天，有別於夜晚，白天的燈節氣氛更是不一樣。

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▲台南市長黃偉哲一早親臨現場為選手加油打氣（圖／記者林怡孜攝，2023,02,12）
▲台南市長黃偉哲一早親臨現場為選手加油打氣（圖／記者林怡孜攝，2023,02,12）
台南市長黃偉哲一早親臨現場為選手加油打氣，黃偉哲表示，南部溫暖的氣候相當適合路跑，沒來過鹽水的朋友可以趁著這個機會探索鹽水小鎮的文化，或者到新營探索美食。黃偉哲也提前祝福民眾情人節快樂，希望大家都能跑出健康、跑出快樂，共享快樂的週末假期。


跑友們沿路體驗了橋南老街的古典風情，一窺知名的玄天上帝北帝殿風貌，充滿懷舊氣息的泉利打鐵舖，滿是歲月痕跡的石敢當。到了傍晚還能抓緊月津港燈節的末班車，欣賞最後1天「城裡的月光」，燈節藝術燈區以月相命名－「浪漫蝕月」、「超現實藍月」以及「希望能量新月」等3大子題，感受滿溢月光的皎潔明亮。


此場分為4公里健康組，跑友們可以消耗過年期間累積的熱量輕鬆達陣；還有10.5公里路跑組，讓專業選手有競爭舞台，朝著自己設定的目標，努力地向前邁進。為跑友體力上的補給提供相當豐富選擇，賽道路線的交管及醫護救護更是讓跑者能夠無後顧之憂地完成比賽。


馬索沃路跑趣台南站成績揭曉，第1名選手「台南大迫杰」林秋杰以35分45秒佳績奪冠，亞軍則是成績榜常客「賴熊」賴賢鴻，第3名則是路跑健將許家維；女子組冠軍得主是跑步好手吳欣怡，成績為52分21秒，第2名與第3名為路跑常客張雅芬和陳玫君。


▲MAXWEL馬索沃路跑趣，跑友精神抖擻奮力往前衝（圖／記者林怡孜攝，2023,02,12）
▲MAXWEL馬索沃路跑趣，跑友精神抖擻奮力往前衝（圖／記者林怡孜攝，2023,02,12）
馬索沃路跑趣主辦單位表示，本次活動除沿途豐富多樣的物資供給外，更備有豐富的完賽禮給完跑者，紀念跑衣、野餐保冷袋、速乾浴巾及野餐墊、彈壓自動休閒帳篷、摺疊桌椅、紀念獎牌等，吸引許多跑友慕名前來，也期待下次的路跑活動早日舉辦，為健康人生而跑。

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