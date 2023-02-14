馬索沃路跑鹽水完賽 跑者大呼月津景色充滿逸趣

我是廣告 請繼續往下閱讀
跑友們沿路體驗了橋南老街的古典風情，一窺知名的玄天上帝北帝殿風貌，充滿懷舊氣息的泉利打鐵舖，滿是歲月痕跡的石敢當。到了傍晚還能抓緊月津港燈節的末班車，欣賞最後1天「城裡的月光」，燈節藝術燈區以月相命名－「浪漫蝕月」、「超現實藍月」以及「希望能量新月」等3大子題，感受滿溢月光的皎潔明亮。
此場分為4公里健康組，跑友們可以消耗過年期間累積的熱量輕鬆達陣；還有10.5公里路跑組，讓專業選手有競爭舞台，朝著自己設定的目標，努力地向前邁進。為跑友體力上的補給提供相當豐富選擇，賽道路線的交管及醫護救護更是讓跑者能夠無後顧之憂地完成比賽。
馬索沃路跑趣台南站成績揭曉，第1名選手「台南大迫杰」林秋杰以35分45秒佳績奪冠，亞軍則是成績榜常客「賴熊」賴賢鴻，第3名則是路跑健將許家維；女子組冠軍得主是跑步好手吳欣怡，成績為52分21秒，第2名與第3名為路跑常客張雅芬和陳玫君。
馬索沃路跑趣主辦單位表示，本次活動除沿途豐富多樣的物資供給外，更備有豐富的完賽禮給完跑者，紀念跑衣、野餐保冷袋、速乾浴巾及野餐墊、彈壓自動休閒帳篷、摺疊桌椅、紀念獎牌等，吸引許多跑友慕名前來，也期待下次的路跑活動早日舉辦，為健康人生而跑。