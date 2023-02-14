特企／王道銀行獲國際永續評鑑佳績　創台灣金融業第一

國際永續評鑑機構Morningstar Sustainalytics為擁有30年永續評比經驗、全球最具權威性的ESG評鑑機構之一，隸屬基金投資權威評級公司晨星Morningstar，定期衡量包括台灣市值前400大企業、全球超過一萬五千家企業的環境政策、社會績效及公司治理制度等綜合風險與表現。
Sustainalytics ESG評鑑以風險管控主軸，將企業在不同營運面向所遭遇的風險區分為「已控制」、「未控制」及「不可控制」，並於企業整體曝險扣除已控制風險後得出ESG風險分數和評級；ESG風險分數越低，代表公司的ESG風險管控表現越佳，0~10分為近無風險、10~20分為低風險、20~30分為中度風險、30~40分為高風險、40分以上則被視為嚴重風險。
王道銀行於Morningstar Sustainalytics 2023年一月最新出爐的ESG風險評等獲得8.7分的佳績，落在近無風險區間；依公司投資人關係整合平台資訊，王道銀行不僅是台灣唯一屬於此區間的金融業者，更在台灣金融同業中排名第一，並位列台灣上市櫃公司之中排名第三，更是全球受評鑑企業前1%，顯見王道銀行在永續經營的耕耘深受國際評鑑肯定。王道銀行於此次Sustainalytics ESG風險評等中共有22個指標得到滿分，在永續整合、商業道德、資訊安全、人力資源、產品管理等面向均獲評為近無風險，ESG風險管控能力則為最高等級「Strong」。評鑑報告進一步指出，王道銀行在永續議題的資訊揭露上充分展現企業責任與可信賴性，且企業社會責任委員會有效發揮督導功能，將永續精神納入公司營運策略，不僅建立連結ESG績效目標的薪酬制度，也持續完善環境保護及誠信經營政策，各項舉措均獲得Morningstar Sustainalytics高度肯定。
此外，王道銀行戮力深耕環境、社會、治理等永續經營面向，期望運用金融資源發揮更大、更持續的影響力，於2020年底全台首創推出「影響力專案」，將消費者的影響力存款專款專用，貸放給經濟弱勢族群；符合資格者可申請小額、低利率且免手續費的影響力貸款，支持其度過一時生活難關。王道銀行更以影響力專案於2022年向國際組織Social Value International申請Social Return on Investment（SROI）認證，該認證表彰社會公益專案雖在公司財務報表中無法顯示價值，但產生對社會有利的影響價值卻可被計算量化；王道銀行日前通過審查，認可影響力專案每投入新台幣1元可以產生等值新台幣5.61元的社會價值，顯示影響力專案的效益獲得國際組織肯定，讓消費者在存款的同時也能擁有助人的力量，形成善循環。
王道銀行董事長駱怡君表示：「王道銀行深信，在追求業務成長的同時，更應運用金融本業的力量，兼顧環境、社會與治理的正向發展，我們將以更嚴謹的永續風險管理機制，落實企業社會責任，並且持續推出能創造永續價值的金融產品和服務，為社會帶來更好的影響力。」
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