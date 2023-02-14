雲豹能源多元拓展綠能　情人節業績放閃

雲豹能源總經理趙書閔說：「再生能源屬於重資產之產業，而我們效法波克夏，善用截長補短，以強強聯手方式結盟各領域優秀夥伴，在綠能產業界以獨有的『重資產、輕量化』創新模式經營，使得投資策略、資金運用皆更為靈活。」加上雲豹能源具備併購及外商投資合作經驗，遵行全球綠能趨勢，將持續拓展多元化再生能源，靈活提供再生能源整合、售電規劃服務，壯大綠能經營版圖。
雲豹能源成立於2016年，早期專注於太陽光電，近年逐步擴大再生能源版圖，串聯離岸風電、儲能工程、售電平台、水處理工程及生質能等項目，2021年成功轉型為再生能源整合型平台服務商。除案場開發經驗豐富，也具備專業工程技術實力，能處理高難度型態案件，太陽光電案場實績包辦全台最大漁電共生、水面型、屋頂型、甚至掩埋場等，在業界勇於創新，成為新領域的領頭羊。
雲豹能源開發持有太陽光電案場遍佈全台12縣市，也是漁電共生領導者，位於台南北門128MW全台最大漁電共生案場，自2022年12月陸續完成併網108MW，預計全數於2023年度併網。離岸風電部分，雲豹能源與離岸風電台灣隊攜手合作海盛風場(Formosa 4)於離岸風電第三階段區塊開發首期選商獲配495 MW，併網年度為2027年。
同時，雲豹能源跨足儲能及售電業，儲能子公司台普威拿下多項台電標案，不僅為全台首家於台電變電所內竣工之儲能系統，且執行率99.96%高於平均水準。售電子公司天能綠電目前客戶包含美光、Gogoro、玉山銀行等知名國際企業及台灣企業，累積轉供簽約達8億度綠電。
雲豹能源資本額為新台幣11.27億，2022年上半年合併營收高達新台幣19.6億元，較去年同期2.08億元成長844%，本業獲利(營業利益)為2.98億元，已超越2021年全年(2.34億元)，且較前一年全年度增長27%，營收與本業獲利雙雙創新高。2022年全年度合併自結營收新台幣63億元，創史上新高，經營成效及營收獲利亮眼，法人推估，全年EPS上看4元。
展望今年，各項業務皆取得顯著突破，尤其儲能、太陽光電以及水處理將是三大營收成長動能。除台南北門128MW漁電共生案場已先完成併網108MW，預計今年全數併網，今年規劃建置三座全台單一最大（100MW）儲能案場，預計於2023年及2024年陸續完工共300MW，將佔台灣2025年儲能容量目標30%，工程款合計破百億。
水處理業務，雲豹能源2021年入主煒盛環科股份有限公司後，取得標案之金額大增，且加入儲能與綠電等綠能環境工程規劃，預計2023年至2024年陸續完工竹北水資中心第二期工程案、臺北市污水下水道工程、桃園國際機場西側汙水處理工程等標案等，合計完工標案決標金額共37億。
全球綠能需求高漲時代，「綠能先鋒」雲豹能源，以創新策略，聯手戰略夥伴，打造「重資產、輕量化」營運模式，如同波克夏多元經營並強化綠能版圖，持續推升營收表現「豹」有感。放眼國際，雲豹能源運用豐富的開發投資經驗及出色的溝通能力，攜手合作夥伴進軍海外市場，目標讓台灣綠能人才與技術在國際舞台發光。
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