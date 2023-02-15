巷仔內／從聊天機器人到繪圖，生成技術取代的了你嗎？

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也就是說，AI能根據簡單的文字指令來創作文字、繪製圖片、剪輯影音、運算數據、設計建築、檢查程式碼錯誤、回答問題，甚至大量簡化工作中繁複的流程。其中運用生成式人工智慧（Generative AI）技術的「ChatGPT」，更是解放了程式語言的限制，讓任何人都能夠以口語的、更簡單的自然對話，指揮AI進行各種內容創作與書寫。
過去包含微軟投資的OpenAI、Google、Meta 等科技巨擘都在致力於打造生成式AI的「語言模型」（Language Model），運用他們擁有的大量電腦運算能力與數據，訓練這些語言模型自己能創作內容，而在去年底推出的ChatGPT兩週內吸引了上百萬人使用，短短兩個月內爆紅的程度更超過抖音（與國際版的Tiktok），這讓很多人擔心自己的工作即將被AI的生成技術取代，專家更認為能夠廣泛實用的聊天機器人「ChatGPT」的出現，就和智慧型手機、網際網路的出現一樣，將根深蒂固地改變人類的工作和生活。
美國人工智慧研究機構「OpenAI」執行長、被稱為「ChatGPT之父」的阿特曼（Sam Altman）曾坦言，「我認為所有重複性工作都將被取代。未來幾十年之內，只要不是必須有兩個人進行深度情感交流的工作，都將被人工智能以更好、更快、更低成本的方式完成。」
在我們討論「人類是否即將被AI取代」前，先讓我們看看外媒盤點了哪些最可能被ChatGPT取代的10大高風險職業。根據《商業內幕》（Business Insider）與專家分析，第一個最可能被淘汰就是科技業，包含軟體工程師、數據分析、程序設計師和碼農們，不論在上班時間、使用效率或精確度上，ChatGPT都被認為將表現的更好，此外，如媒體工作者、律師助理、會計師、教師、客服等工作職位也岌岌可危。
不過回頭來看開頭的「電梯難題」，人類就算發明了電梯這個工具，幫助我們省下更多時間與力氣進行爬樓梯這項「艱困又累人」的工作，難道人們的四肢就真的逐漸退化、不再具備爬樓梯的能力，甚至全面更換電梯不再需要樓梯了嗎？
事實上，就像影劇中的「魔法」能夠令掃帚自行掃地、門自動打開，這些宛如魔法般的生產力工具作為「輔助」人類的利器，向來只是讓我們能夠花費更多時間與經歷在解決其他問題上。哥倫比亞商學院教授奈澤（Oded Netzer）受訪時就提到，像這樣的人工智慧最終仍是「幫助」了程序設計師和碼農們，而非取代他們，「就工作的專業領域而言，我認為它（ChatGPT）主要是一種增強劑，而不是完全取代人在職位上的重要性。」
懂得運用「工具」是人類悠久歷史上不斷進展的重要關鍵，從生成技術角度看「ChatGPT」最大的創新是它將過去大眾認知中用字遣詞與真人出入極大的「機翻」（機械式翻譯），大幅度提升水準至實用階段，它能根據聊天上下文進行對話，並會承認自己的錯誤、質疑人們預設提問中的錯誤，也可以拒絕非法或不當的問題請求。
中國清華大學新聞學院教授、元宇宙文化實驗室主任瀋陽提出了「ChatGPT」影響社會的五階段進展，第一個階段叫「可供」，也就是誕生產品，但還在訓練階段無法達到類似寫作、寫程式、畫圖；第二個階段叫「可用」，例如OpenAI開發出用於文字的「GPT-3」、用於繪圖的「DALL-E2」、Google開發出來用來自然語言處理的「BERT」等等，而ChatGPT正是處在這個階段。
第三個階段是「可信」，人們願意持續使用、能夠實際解決問題才足以被信任；第四階段則是「可替換」，也就是人們不再熱衷搜尋引擎，而是替換到仰賴ChatGPT找答案；第五階段「可塑造」則意味著社會型態將被重新塑造，人們與ChatGPT的對話過程將佔據並呈現在社會模樣上。
目前ChatGPT才打破從「可供」到「可用」的階段壁壘，離可信、可替換、可塑造還有一段距離，但我們可以發現當AI已經可以執行大部分的重複工作時，它就成為了我們的「手」，人類則可以更專注的進行，編輯、審稿、制定策略、研究內容等「腦」所負責的工作。
想要學會透過AI讓繪畫麻瓜都能產出精美圖像的「魔法」，套句台灣AI繪圖界的用語來說，你就得學會「詠唱咒語」；在人工智慧成為你的手之前，人類必須轉變思維，成為能夠「說著一口好畫、講得一口好程式」的腦。否則，當電梯能夠一口氣帶著人登上高樓，還不知道如何按鈕的人們只能氣喘吁吁的想辦法趕上他人。