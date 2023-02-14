李方艾美酒店樂美中餐廳開張 十年國宴資歷主廚領軍

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其次，西施龍蝦泡飯是不可錯過的功夫菜！選用一斤以上活波士頓龍蝦、大沙公、白蝦、蛤蠣、西芹、紅蘿蔔等調味蔬菜熬煮四小時，金黃色的龍蝦高湯入口滿滿海味；泡飯的米飯工序更是繁複，選用帶有芋頭香氣的泰國香米，一半入鍋，並加入北海道生食級干貝、大白蝦與鮮蚵等與龍蝦高湯一同煨煮，另一半米飯高溫油炸至酥脆，上桌後加入滾燙砂鍋中，傾下瞬間翻騰的高湯與香氣瀰漫整個空間。
除了粵菜中拿手的各式海鮮料理之外，視覺、味覺一次滿足的粵式片皮鴨也是經典菜色之一。嚴選75天以上養成，3.5公斤的櫻桃鴨，油脂豐厚，肉質最佳，經過48小時秘製香料醃漬，12小時風乾，才能進爐烘烤。烘烤上色後再經過粵式烤鴨最重要的「搶皮」工序，-將滾燙熱油淋到鴨皮上，讓表皮澎起更加酥脆，一隻完美的粵式烤鴨才算完成。
烤鴨會在客人桌邊現場片皮，8分皮、2分肉的的完美比例，搭配宜蘭三星蔥與清爽黃瓜段，蘸上特調乳豬醬包進麥香或青蔥口味的手工餅皮，一口咬下噴發的鴨油，將所有食材全部包覆融合，酥脆鴨皮、多汁胸肉、微辛蔥香與Q彈麵皮在口中一次感受。另鴨骨架則可另外依個人喜愛做成鴨鬆、鴨粥或其他菜式，一鴨多吃滿足多種口味！
至於台中饕客最愛的港式點心，除了經典蘿蔔糕、燒賣、蝦餃等，金湯鮮竹捲也是台中獨家的創意吃法，經典的鮮蝦腐皮捲浸入濃郁的龍蝦湯中，腐皮吸滿龍蝦湯精華，濃郁卻不油膩，必點驚艷菜色！3/1起推出平價午間個人獨享套餐800元+10%起，歡慶開幕消費每滿NT$2,000元，就送主廚招牌菜-避風塘鮑魚一份，即日起至3/31日止。