賣全家議案資料僅1頁 金管會開罰泰山負責人48萬元
泰山企業處分全家便利商店股權引發爭議，引發大股東龍邦國際質疑，金管會經調查發現，泰山董事會決議處分前，未依程序進行評估並納入會議資料，而且議案資料僅為一頁持股明細表等，違反公開發行公司取得或處分資產處理準則，因此，金管會今（14）日也對當時泰山行為負責人詹景超開罰新台幣48萬元。
記者顏真真／台北報導
泰山在去年12月5日透過公開市場鉅額交易，將持有的19.4%全家股票，賣給了國泰金大股東萬寶開發，引發泰山大股東龍邦國際的質疑，認為討論處分股票的程序有瑕疵，證交所在今年1月3日公告泰山企業內控出現重大缺失，並違反重大訊息查證暨公開處理程序，影響股東權益及證券價格，因此，重罰泰山200萬元。
不過，金管會證期局調查也發現，泰山企業在去（2022）年12月2日董事會決議處分全家便利商店股份前，未依所定取得或處分資產處理程序進行評估並納入會議資料，且議案資料僅1頁持股明細表，會中就部分董事之詢問及要求提示文件也未提供及補充，列席的會計師及律師於討論及表決時均未離席。
證期局認為，泰山已違反公開發行公司取得或處分資產處理準則第7條第1項、公開發行公司董事會議事辦法第5條及第11條的規定，因此，在今日公告依證券交易法第178條第1項第9款、第11款及第179條規定，對當時泰山行為負責人詹景超開罰新台幣48萬元罰鍰。