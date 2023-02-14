BTS柾國情人節爆有女友！「對象同1位」是李昇基的大姨子
南韓天團BTS防彈少年團的成員柾國，跟李昇基的「準大姨子」李侑菲二度鬧緋聞，前娛樂記者、現為名嘴的李鎮浩表示，對於兩人的戀情已調查2年，保證他們「去年5月前都還是戀人」，爆料直接登上今（14日）熱門新聞第一名，討論度不斷。
記者陳雅蘭/綜合報導
柾國跟李侑菲2021年12月被YouTuber爆料交往，內容提到2人於2018年結緣，還找出高達9項的戀愛證據，但當時遭到柾國的經紀公司否認，表示「不是事實」，李侑菲的公司則說：「李侑菲聽聞消息非常無奈，因為2人沒有交集，不知為何會傳出緋聞。」
相隔1年多，柾國跟李侑菲再傳緋聞，名嘴李鎮浩上傳影片，保證2人去年5月之前「都還是戀人」，他表示2年前就著手採訪這件事，亦得到相關人士證實消息，「至少2021年為止都有見面，但到了去年5月後，就無法確定他們是否還有在交往」。
李鎮浩出示證據表示，李侑菲是佛教團體「kumuda」的理事，而柾國原本無宗教信仰，卻向此機構捐獻，更有著法號「義淡」，柾國甚至常戴著佛珠，該佛珠不僅與李侑菲同款，就連李昇基、李多寅都有著同款佛珠；柾國甚至還被發現上網買名牌包，李侑菲隨後就在IG上傳同款包包的照片，謠傳應是柾國送給女方禮物；他們還被懷疑在同一時間赴濟州島旅遊，種種戀愛跡象使得2人登上熱搜，但截至目前，雙方經紀公司都未出面回應此事。