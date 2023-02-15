HBL／新科空中大掃把　高中超級中鋒有望跳級打WSBL

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特別是蕭豫玟、廖秀珍迄今同場「雙十」的4場，淡商都大贏，本季後蕭豫玟將畢業，廖秀珍跟另一枚高一菜鳥陳宥縈，將與現高二下季升高三的蔡菀娗，接棒合扛「新三塔」，3人都接近180，高度OK，關鍵則在對抗性、經驗。
廖秀珍今天替補19分6秒，9投中4還好，8罰只中2，13籃板有7個是進攻籃板，5個不進球泰半是籃下搶進攻籃板第二、三波出手，但多數「放槍」。
教練陳美莉替她緩頰說：「廖秀珍感冒剛好沒多久，外加雖來自上季國中乙級冠軍雲林土庫，到底是乙級，對抗性比不上甲級，要再多給她一些時間，但她得再強勢些，因太容易洩氣。」因感冒今天戴口罩上場的廖秀珍說：「出手太急，球沒先保護好，就倉促離手，才一直放槍。」
廖秀珍開季迄今8場全勤，場均約上14分40秒，共47投中25，命中率五成三，共26罰中14，罰中率也五成三，場均得8分、7.4籃板，數據還可以，淡商理應可輕鬆晉四強，她是新人后熱門之一。
但看在大學姊蕭豫玟眼裡，廖秀珍迄今表現還不及格，蕭豫玟說：「我有教她，但她很多仍沒學好，還有很大的進步空間。」廖秀珍說，上場還是緊張，抗壓性不足，會在大學姊畢業前把握機會，多跟她學習。
至於蕭豫玟，迄今8戰場均26分、20.75籃板，依然「雙冠后」，但這兩天罰球失靈，昨天對南湖5罰中1，今天3罰中1，倒是兩戰各送出6 、4火鍋，場均2.6阻攻，新科空中大掃把。
教練陳美莉說，沒記錯的話，蕭豫玟應是國泰女籃的「保護名單」， 6月淡商畢業後，不完全排除跳過讀文化大學，即不打UBA，直接披國泰戰袍，投入WSBL戰場。