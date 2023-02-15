HBL／無懼諾羅病毒　松山布農族小巨人轟32分、率隊3連勝

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出身少籃名校桃園忠貞國小、JHBL大成國中的柯舜凱，第一節就飆3 記三分彈拿14分，第二節2枚10分，第三節1發5分，第四節再上，追加最後1球，湊足生涯首破30的32分。
109學年高一菜鳥即報進12人正選，也即已連打3季的柯舜凱，之前最高得分是110學年上季複賽對東山拿23分，最多單場三分球，則是本季預賽對能仁的6投中5得21分。
今天一戰雙寫新猷後，柯舜凱自爆，他因感染「諾羅」，八強賽前與隊友分開練球，他一人獨練，專人替他檢球陪練，意外享受如同「球星等級」待遇，且因擔心傳染，陪練者須戴口覃，賽後手、球都得消毒，持續5天，八強賽前兩天才歸隊，且因此體重變輕，速度愈快、身手輕盈，得以在今天一戰飆高分。
柯舜凱說：「我雖是布農族，但僅一七幾，條件一般，大成畢業後原無意續走籃球路，但意外考進松山，嚇了一跳，且自忖非JHBL球星，大家應不會注意我，就試著留下拚拚看，且次第由二號射手轉控衛， 投籃原非第一強項，今天如此準，自己又嚇一跳。」
松山教練黃萬隆說：「柯舜凱小有天分，且強心臟，但自認太矮，有時想太多，我常拿曾到美國挑戰、現回台拚職籃的學長丁聖儒等矮將，鼓勵他，今天他大爆發，第四節飆第7記三分彈拿32分後，因考慮到給他人多打，才把他換下。」黃萬隆說，八強賽8天7戰，得輪流上場才能撐過，進攻可能失常，防守是松山招牌，就從這做起。