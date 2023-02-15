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名家論壇》韋安／侯友宜為什麼能夠「最強」？

▲新北市長侯友宜被視為2024總統侯選人的「最強人選」。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.02.02）
▲新北市長侯友宜被視為2024總統侯選人的「最強人選」。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.02.02）

文／韋安

前陣子，有藍營地方議長說，侯友宜的民意支持度，是綠營故意製造的假象。結果，《放言》最新民調，在「賴侯郭」三腳督中，郭台銘以32.2%支持度領先賴清德28.8%，侯友宜則為24.4%。意指侯的民意支持其實「最弱」。這證明綠營並沒有「挺侯」，而是開始用「貶侯」的「民調戰」，來提前應對侯友宜，這個2024「最強假想敵」。

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九合一1126大選之後，美麗島電子報及台灣民意基金會等權威民調機構的調查數據，已驗證侯友宜是目前為止，2024藍綠中的「最強人選」，是毫無懸念的既定事實。並且也是國民黨主席朱立倫口中多次所說，藍營的「最強母雞」。

此外，2018、2022兩次新北市長的選舉結果，更是最科學客觀的真實「民調」。顯現出侯友宜的民意基礎，不僅呈現穩固上升趨勢，並有多元因素支撐。

侯友宜受父輩影響而養成的責任心，讓他能腳踏實地「好好做事」。一直不忘為國家、為人民努力做事的初心，從警界到政界，都能有遠超黨內外對手的政績和事跡。

來自其內心，台灣社會普遍的「正直、善念」，供給侯幾十年來，不鬆懈的毅力和嚮往良善的動力。讓能由心而發地實踐，星雲大師法語所提倡的4大境界，「不忘初心、不請之友、不念舊惡、不變隨緣」。這些境界十分符合台灣人淳樸、善良的民心，和對為政者的由衷的期待。

侯友宜的「最強」（個人加母雞最強），不僅在於他讓人民可見的政績和所為，更在於他內在，令人感受到的責任感，以及正直、善念的心性。

人民看到，侯友宜為什麼能「好好做事」？就是來自於他在日常中，自律、勤勉、高標，少言多行地來追求這「4大境界」。

「不忘初心」，始終抱持為國家、為人民，努力做事不變的初心。

「不請之友」，當市長不僅把新北的事做好，也超出本位主義，努力推動北台灣，北北基桃千萬人口都市聚落合作共好，進而能讓全台灣更好。

「不念舊惡」，與人為善、從善而政。尊重別人的批評建議，被政治攻擊也不反擊，打口水戰，忍辱負重來力求和善合作。只要對國家、人民好，就團結不同立場、黨派，一起來把事情做好。

「不變隨緣」，侯把過去每個角色，和當下的職責努力做好。自求對得起國家、人民，並且不斷累積做事的經驗和智慧。這樣的政治風格，讓人民信賴侯，2024可以勇於承擔，也期待他接受更大挑戰，繼續不負所托地繼續「好好做事」下去。

侯友宜表示，星雲法師的「不忘初心、不請之友、不念舊惡、不變隨緣」法語，讓他一生受用無盡。他以此警惕勉勵自己，為國家、人民全力奉獻，努力做好事。

一個人，40多年能堅持不懈地「好好做事」，其動力絕非靠來自外在榮譽、權力的吸引，而是來自內在心性的驅使，才不會疲乏和怠惰。

侯友宜內在的價值和精神，遠比他外在平實的言語更為多彩和強大。這才是侯能自己夠強，和2024扮演藍營「最強母雞」的根本所在。
 

●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問

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