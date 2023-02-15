名家論壇》韋安／侯友宜為什麼能夠「最強」？

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此外，2018、2022兩次新北市長的選舉結果，更是最科學客觀的真實「民調」。顯現出侯友宜的民意基礎，不僅呈現穩固上升趨勢，並有多元因素支撐。
侯友宜受父輩影響而養成的責任心，讓他能腳踏實地「好好做事」。一直不忘為國家、為人民努力做事的初心，從警界到政界，都能有遠超黨內外對手的政績和事跡。
來自其內心，台灣社會普遍的「正直、善念」，供給侯幾十年來，不鬆懈的毅力和嚮往良善的動力。讓能由心而發地實踐，星雲大師法語所提倡的4大境界，「不忘初心、不請之友、不念舊惡、不變隨緣」。這些境界十分符合台灣人淳樸、善良的民心，和對為政者的由衷的期待。
侯友宜的「最強」（個人加母雞最強），不僅在於他讓人民可見的政績和所為，更在於他內在，令人感受到的責任感，以及正直、善念的心性。
人民看到，侯友宜為什麼能「好好做事」？就是來自於他在日常中，自律、勤勉、高標，少言多行地來追求這「4大境界」。
「不忘初心」，始終抱持為國家、為人民，努力做事不變的初心。
「不請之友」，當市長不僅把新北的事做好，也超出本位主義，努力推動北台灣，北北基桃千萬人口都市聚落合作共好，進而能讓全台灣更好。
「不念舊惡」，與人為善、從善而政。尊重別人的批評建議，被政治攻擊也不反擊，打口水戰，忍辱負重來力求和善合作。只要對國家、人民好，就團結不同立場、黨派，一起來把事情做好。
「不變隨緣」，侯把過去每個角色，和當下的職責努力做好。自求對得起國家、人民，並且不斷累積做事的經驗和智慧。這樣的政治風格，讓人民信賴侯，2024可以勇於承擔，也期待他接受更大挑戰，繼續不負所托地繼續「好好做事」下去。
侯友宜表示，星雲法師的「不忘初心、不請之友、不念舊惡、不變隨緣」法語，讓他一生受用無盡。他以此警惕勉勵自己，為國家、人民全力奉獻，努力做好事。
一個人，40多年能堅持不懈地「好好做事」，其動力絕非靠來自外在榮譽、權力的吸引，而是來自內在心性的驅使，才不會疲乏和怠惰。
侯友宜內在的價值和精神，遠比他外在平實的言語更為多彩和強大。這才是侯能自己夠強，和2024扮演藍營「最強母雞」的根本所在。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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