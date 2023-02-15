美CPI高於預期鞏固升息 新台幣早盤回貶見30.3元
在美國1月消費者物價指數（CPI）與核心CPI最新數據高於預期之下，加深市場對美國聯準會（Fed）持續升息預期，亞洲主要貨幣兌美元走弱，加上台股跌，新台幣兌美元今（15）日早盤也回貶，一度下探30.3元，貶值8.5分，目前在30.294元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美國公布今（2023）年1月消費者物價年增6.4%，高於市場預期，雖然這是自去年衝上40年高點後連7降，但受能源價格回升、房租居高不下影響，通貨膨脹降溫明顯趨緩，加上美國聯準會官員也警告稱，即便通膨壓力緩解，但利率將不得不在更長時間內保持在位。
不過，美股呈現漲跌互見，其中道瓊工業指數下跌156.66點，費城半導體指數漲64.315點，只是因股神巴菲特大舉處分台積電ADR，引發台積電ADR盤後重挫，台股今日早盤也開低走低，並跌逾百點，台積電股價亦重挫。
國際匯市部分，亞洲主要貨幣兌美元今日早盤也多走弱，韓元今日早盤來到1274.65兌1美元，日圓兌美元來到132.75附近，人民幣中間價亦下調至6.8183兌1美元，離岸人民幣兌美元目前小升來到6.8308附近。
至於新台幣兌美元今日早盤同樣也回貶，以30.27元、貶值5.5分開出後，在亞洲主要貨幣走貶及台股跌逾百點之下，新台幣進一步下探30.3元，貶值8.5分，但新台幣貶幅未再進一步擴大，目前在30.294元震盪整理。