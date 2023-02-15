高齡化及健康觀念提升　保健營養食品產值連續5年創新高

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2021年首度超越200億元，並連續4年創歷史新高，2022年前11月因廠商開拓通路，布局電商市場，加上新品上市與防疫需求增加等因素下，產值更達226億元，已超越2021年全年水準，年增17.4%。
統計處提到，廠商生產的保健營養食品約有8成以上供應國內需求，貿易長期呈現逆差，依據海關進出口統計，2022年進口金額為2億7966萬美元，為歷年新高，年增5.5%，主要進口市場以美國和歐元區為主，兩者互有領先。
進口貨品向以「病患用食品」最多，2022年占43.2%，主要來自美國；「嬰兒配方食品及較大嬰兒配方輔助食品」占34.8%次之，主要來自歐元區。
此外，近年隨業者積極拓展外銷市場，帶動2019年保健營養食品出口值增至達3155萬美元，但2020年、2021年因COVID-19疫情影響航運與人流，造成全球運輸與消費能量大減，導致連2年負成長。
統計處表示，2022年隨疫情趨於常態化，物流及人流管制鬆綁，出口金額升至2252萬美元，年增13.5%，其中以東協為最大外銷市場，占51.9%，年增24.3%，對中國與香港出口則受新生兒人數劇減影響，占比由49.3%的高點，降至21.8%，減少27.5個百分點。
就出口貨品觀察，以「其他保健營養食品」占84.7%最多，主要銷往東協；「嬰兒配方食品及較大嬰兒配方輔助食品」占13.1%次之，主要銷往中國大陸與香港。