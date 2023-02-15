2023台灣燈會在台北　4大展區周邊美食享不完

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▲愛吃辣的人可品嚐川味料理「四川吳抄手」。（圖／臺北市政府）

▲走網美路線熱愛早午餐、下午茶的人，可以到「woolloomooloo」享受午後時光。（圖／臺北市政府）

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2023台灣燈會在台北



日期：2/5~2/19

活動時間：

週一至週四：14:00 - 22:00 ( 亮燈17:00 - 22:00 )

週五至週日：10:00 - 22:00 ( 亮燈17:00 - 22:00 )

官網：2023台灣燈會在台北

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