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2023台灣燈會在台北　4大展區周邊美食享不完

▲看燈會、看展覽最重要的當然就是要吃美食、買伴手禮，搭配台北市觀光傳播局製作的「台北食樂趣」手冊，讓你不錯過精選商圈美食。（圖／臺北市政府）
▲看燈會、看展覽最重要的當然就是要吃美食、買伴手禮，搭配台北市觀光傳播局製作的「台北食樂趣」手冊，讓你不錯過精選商圈美食。（圖／臺北市政府）

生活中心/綜合報導

每年農曆春節期間，最讓人期待的就是一年一度的台灣燈會了，台灣燈會始於1990年在台北市舉辦，名為「台北燈會」，2001年起移師全國各縣市舉辦，2003年正式定名為「台灣燈會」，並成為全國性的活動，由交通部觀光局與各縣市政府共同主辦。

睽違23年台灣燈會再次回到台北，今年訂在2月5日至2月19日盛大展開，主題為「光源台北」，共有4大展區，「光展區」位於台北東區商圈、「源展區」在松山文創園區、「未來展區」位於信義商圈及四四南村，「中央展區」則在國父紀念館及市府前廣場，是一場融入都會的城市型燈會，便利的大眾運輸系統，讓民眾搭著捷運就可輕鬆抵達各大展區賞燈。

只不過，整個燈會展區範圍廣大，如果不想走馬看花趕在一天內逛完，更不想錯過各種周邊商圈、美食及伴手禮，不妨透過捷運站點劃分的二種路線，輕鬆全攻略。

路線一：光展區、源展區
捷運忠孝復興、忠孝敦化、國父紀念館站（藍線）

台北東區商圈向來是台北的潮流指標，美食力當然也不容小覷，從平價的銅板小吃、傳統甜點、經典中西餐，再到異國料理、創意美食等，各種風味一次滿足消費者。

想先逛逛附近商圈，可以走訪SOGO、明曜、誠品生活等百貨商場，或是到UNIQLO、ZARA、niko and等時尚服飾店選購衣服，不想花太多錢購物的民眾，也可以到國父紀念館、松山文創園區漫步參觀，同時讓小朋友到這裡的空地放電。

走累了想休息，各種美食店家當然不能錯過。在這條路線裡隱藏許多特色店家。喜歡吃牛肉麵的人，可以嘗試獲得必比登推介的「天下三絕」與「清真中國牛肉麵食館」，而無辣不歡的人可品嚐川味料理「川妹子」。

若是喜好吃素的民眾，也一定要嚐嚐奪下米其林綠星、必比登推薦的「小小樹食」，招牌餐點小樹酪梨蔬菜佛陀碗、蟹黃豆腐貝殼麵、紅油皮蛋豆腐餃等，都是很新潮的蔬食料理。熱愛甜食的一定要來試試「東區粉圓」、「庄頭豆花店」或是「上善豆家」。

路線二：未來展區、中央展區
捷運國父紀念館、市政府、台北101站（藍線、紅線）

台北信義商圈的範圍涵蓋台北市政府、各大百貨公司、台灣最高樓台北101、國父紀念館外圍，是台北精緻時尚與都會名牌的區域，購物、娛樂、休閒、美食等活動應有盡有，再往外圍一點走還有饒河夜市、通化夜市屬於在地傳統的各種小吃美食可以嘗鮮。

若是想先逛逛百貨公司，可以走訪台北101購物中心、新光三越、遠東百貨、微風、Bellavita、統一時代百貨、誠品信義店，甚至還可以先到威秀影城看一場電影後，接續晚上賞燈會。

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▲愛吃辣的人可品嚐川味料理「四川吳抄手」。（圖／臺北市政府）
▲愛吃辣的人可品嚐川味料理「四川吳抄手」。（圖／臺北市政府）
逛累了想用餐，除了各百貨美食街之外，夜市裡的「陳董藥燉排骨」、「阿國滷味」、「梁記滷味」，或是來一點必比登推薦美食「御品元冰火湯圓」，其他小吃還有胡椒餅、麻辣臭豆腐等眾多選擇；不想吃夜市路邊攤，喜愛傳統美食的可以走訪連美國總統老布希都品嚐過的「都一處」，愛吃辣的人可品嚐川味料理「四川吳抄手」，走網美路線熱愛早午餐、下午茶的人，可以到「woolloomooloo」享受午後時光。

 

▲走網美路線熱愛早午餐、下午茶的人，可以到「woolloomooloo」享受午後時光。（圖／臺北市政府）
▲走網美路線熱愛早午餐、下午茶的人，可以到「woolloomooloo」享受午後時光。（圖／臺北市政府）
不想吃得太負擔，走健康養生吃素路線的民眾，「BaganHood 蔬食餐酒館」也是不錯的選擇，他們使用未來肉在蔬食界掀起風潮，主打未來肉漢堡、炸新豬排都是令人驚豔的素食料理，適合吃素的民眾。

看完燈會，也吃飽喝足後，再帶一點伴手禮心滿意足的回家，幫這一天劃下完美句點。「高女婿」純手工製作的鳳梨酥，曾獲得法國藍帶騎士勳章，從國外紅回台灣的鳳梨酥；「糖村」則是以禮物分享為概念的甜食專賣點，最知名的就是法式牛軋糖，是許多外國旅客必買的伴手禮。



（台北市政府廣告）

2023台灣燈會在台北

日期：2/5~2/19
活動時間：
週一至週四：14:00 - 22:00 ( 亮燈17:00 - 22:00 )
週五至週日：10:00 - 22:00 ( 亮燈17:00 - 22:00 )
官網：2023台灣燈會在台北
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