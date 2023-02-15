2023台灣燈會在台北　4大展區周邊美食享不完

睽違23年台灣燈會再次回到台北，今年訂在2月5日至2月19日盛大展開，主題為「光源台北」，共有4大展區，「光展區」位於台北東區商圈、「源展區」在松山文創園區、「未來展區」位於信義商圈及四四南村，「中央展區」則在國父紀念館及市府前廣場，是一場融入都會的城市型燈會，便利的大眾運輸系統，讓民眾搭著捷運就可輕鬆抵達各大展區賞燈。
只不過，整個燈會展區範圍廣大，如果不想走馬看花趕在一天內逛完，更不想錯過各種周邊商圈、美食及伴手禮，不妨透過捷運站點劃分的二種路線，輕鬆全攻略。
路線一：光展區、源展區
捷運忠孝復興、忠孝敦化、國父紀念館站（藍線）
台北東區商圈向來是台北的潮流指標，美食力當然也不容小覷，從平價的銅板小吃、傳統甜點、經典中西餐，再到異國料理、創意美食等，各種風味一次滿足消費者。
想先逛逛附近商圈，可以走訪SOGO、明曜、誠品生活等百貨商場，或是到UNIQLO、ZARA、niko and等時尚服飾店選購衣服，不想花太多錢購物的民眾，也可以到國父紀念館、松山文創園區漫步參觀，同時讓小朋友到這裡的空地放電。
走累了想休息，各種美食店家當然不能錯過。在這條路線裡隱藏許多特色店家。喜歡吃牛肉麵的人，可以嘗試獲得必比登推介的「天下三絕」與「清真中國牛肉麵食館」，而無辣不歡的人可品嚐川味料理「川妹子」。
若是喜好吃素的民眾，也一定要嚐嚐奪下米其林綠星、必比登推薦的「小小樹食」，招牌餐點小樹酪梨蔬菜佛陀碗、蟹黃豆腐貝殼麵、紅油皮蛋豆腐餃等，都是很新潮的蔬食料理。熱愛甜食的一定要來試試「東區粉圓」、「庄頭豆花店」或是「上善豆家」。
路線二：未來展區、中央展區
捷運國父紀念館、市政府、台北101站（藍線、紅線）
台北信義商圈的範圍涵蓋台北市政府、各大百貨公司、台灣最高樓台北101、國父紀念館外圍，是台北精緻時尚與都會名牌的區域，購物、娛樂、休閒、美食等活動應有盡有，再往外圍一點走還有饒河夜市、通化夜市屬於在地傳統的各種小吃美食可以嘗鮮。
若是想先逛逛百貨公司，可以走訪台北101購物中心、新光三越、遠東百貨、微風、Bellavita、統一時代百貨、誠品信義店，甚至還可以先到威秀影城看一場電影後，接續晚上賞燈會。
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不想吃得太負擔，走健康養生吃素路線的民眾，「BaganHood 蔬食餐酒館」也是不錯的選擇，他們使用未來肉在蔬食界掀起風潮，主打未來肉漢堡、炸新豬排都是令人驚豔的素食料理，適合吃素的民眾。
看完燈會，也吃飽喝足後，再帶一點伴手禮心滿意足的回家，幫這一天劃下完美句點。「高女婿」純手工製作的鳳梨酥，曾獲得法國藍帶騎士勳章，從國外紅回台灣的鳳梨酥；「糖村」則是以禮物分享為概念的甜食專賣點，最知名的就是法式牛軋糖，是許多外國旅客必買的伴手禮。
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2023台灣燈會在台北
日期：2/5~2/19
活動時間：
週一至週四：14:00 - 22:00 ( 亮燈17:00 - 22:00 )
週五至週日：10:00 - 22:00 ( 亮燈17:00 - 22:00 )
官網：2023台灣燈會在台北
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