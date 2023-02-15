日版伯南克！植田和男獲提名任日銀總裁　貨幣政策或轉鷹

安倍經濟學終結？植田和男將任日銀總裁　量化寬鬆恐轉彎

▲植田和男獲提名為日銀下任總裁。（圖／美聯社／達志影像）
▲植田和男獲提名為日銀下任總裁。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本政府14日正式提名植田和男擔任央行新任總裁，接替即將期滿卸任的黑田東彥，在國會審查之後，將會於4月初正式上任。有分析指出，植田和男上任後，日本貨幣政策可能會「轉鷹」，目前日本央行實行的「超級量化寬鬆」政策很可能將會出現改變，讓安倍經濟學邁向終結。

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現年71歲的植田和男過去曾擔任過日本央行政策委員會委員，是日本戰後首個學者出身的央行總裁。植田和男在美國麻省理工學院（MIT）取得經濟學博士學位後，在日本東京大學任教多年，目前擔任東大名譽教授，較少出席公開場合，因此外界對於他認識較少。

過去日本央行總裁都是由内部和財務省出身的官員擔任，不過植田和男是日本金融政策研究代表之一。他曾在1998年到2005年擔任日銀理事，這期間從理論層面上為央行推行零利率政策，成為量化寬鬆政策的推手之一，但之後在貨幣決策中就沒有發言權。

黑田東彥在2013年以安倍經濟學（アベノミクス）為基礎，推行「異次元緩和」，也就是超級量化寬鬆政策，企圖刺激日本經濟。雖然日本順利擺脫通貨緊縮的局面，但是在難以維持健康通漲。

外界普遍認為，植田和男接任後將會改革今日的量化寬鬆政策，並代表著安倍經濟學的終結。植田和男的學生、日本金融集團摩乃科斯集團（Monex Group）董事寇爾（Jesper Koll）近日表示，若植田和男接任央行總裁，日本殖利率明年可能攀升4倍，「如果你要我給投資建議，我預測未來12個月，十年期殖利率會來到1.75%至2%。」 寇爾也分析，植田和男會聚焦在經濟基本面，包含解決低通膨。

事實上，在植田和男將被提名的消息釋出後，日圓隨即走高，日本國債利率也快速攀升。雖然察家還在判定植田和男究竟是「鴿」還是「鷹」，不少日本投資者已經拿定主意，賣出海外債券，轉買國內債券。

不過有分析指出，植田和男上任後不會及推行改革，過去植田和男的一篇文章就指出，目前推行通貨緊縮政策為時過早，解除殖利率控制難度大，他也曾表示目前還需要繼續實施貨幣寬鬆政策，並指出現在還沒有必要引起市場混亂以及掀起追求黑田路線的安倍派議員們的反對聲浪。

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