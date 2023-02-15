228受難家屬要求先道歉！蔣萬安：撫平傷痕、坦然面對
本土社團台灣國家聯盟以「台北市長是蔣萬安」為由，拒絕與台北市政府合辦228紀念活動，部分受難者家屬也要求身為蔣家後代的蔣萬安先為228事件道歉。蔣萬安今（15）日回應表示，大家都共同希望撫平傷口，坦然面對，能夠促進社會和解。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日上午出席第八屆內科千人捐血活動，並響應捐血，媒體聯訪時被問到228受難者家屬要求道歉一事，蔣萬安再度表示，上次在文化局安排下到228紀念館與幾位家屬見面，聽了他們訴說在當時他們經歷到的狀況，其實他們都非常感傷，他了解到這是受難者家屬一輩子的傷痛，也是肢體上的傷痕，「我們都共同希望撫平傷口，坦然面對，能夠促進社會和解，這是我們共同的目標。」
針對鴻海集團創辦人郭台銘想回國民黨，蔣萬安表示，現在對他來說最重要是把台北市政做好，符合市民度期待。
媒體詢問北市擬增設智慧號誌化解內科交通塞車問題，蔣萬安表示，昨天市政會議上交通局做了相關報告，他也做了裁示，也對交通舒緩達到一定成效，希望針對幾個主要路段增設智慧號誌，他也提醒交通局規劃連續性預算時，第一年度也會做檢視報告來了解增設狀況、效果如何，做滾動式檢討，以發揮最好的效率。