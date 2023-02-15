NBA／三分球大賽名單出爐 Lillard三度參賽盼奪冠
NBA 2022-23球季明星賽將在本週末登場，官方也公布了三分球大賽名單，總計共有8人參賽，包括塞爾提克球星Jayson Tatum、拓荒者一哥Damian Lillard，熱火射手「英雄哥」Tyler Herro等人，都會參賽。
記者廖聿偉/綜合報導
另外，此份名單中還包括拓荒者Anfernee Simons、國王Kevin Huerter、爵士Lauri Markkanen與溜馬Tyrese Haliburton和Buddy Hield。
30歲的Buddy Hield本季回春，場均三分球出手9次、命中3.8球，命中率42.3%，高居8人之冠，也被視為是冠軍大熱門，有望繼2020年後，再度拿下三分球大賽冠軍。
本季手感火燙的Damian Lillard則是生涯第三度參賽，但2014、19年都無緣攻頂，本次與Jayson Tatum成為本屆參賽選手中最大咖的球星。
另外，爵士芬蘭籍高砲塔Lauri Markkanen也被視為是黑馬人選，他本季場均能轟下生涯新高的24.9分，三分球命中率更高達41.2%，是本屆三分球大賽中唯二外線命中率突破4成的選手。