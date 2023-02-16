用電玩拾回台灣被遺忘的歷史！《台北大空襲》上架Steam
在戰爭對城市無情的轟炸摧毀後，倖存的你該如何找回逝去的美好回憶？由知名桌遊改編的動作冒險遊戲《台北大空襲》2/16正式於Steam全球發行，《台北大空襲》由台灣獨立團隊迷走工作坊、方兔工作室製作，星宇互娛發行，不只將百萬熱銷桌遊改編為電玩，也期盼讓世界了解，1945年二戰末期，日治時期的台北因國際情勢，被美軍派出轟炸機實施3小時的連續空襲，而玩家們則要扮演屍堆中甦醒的失憶少女，透過角色對話、蒐集品、任務等找回失去的回憶，並從中體會日治時期台北城人民的生活背景，緬懷這起不少現代人也沒聽過的歷史事件。
記者張志浩/綜合報導
時間拉回到70年前，1941年二戰期間，日本偷襲美國的珍珠港導致兩國形成對立，而美軍除了連番攻擊日本外，當時受日本統治的台灣也難以倖免，二戰末期的1945年5月31日，美軍以當時的台北總督府（現為總統府）和台北舊城區為主要目標，派出多量B-24轟炸機進行轟炸，導致多棟建築倒塌和民眾傷亡。
不過這起事件後續因國際情勢漸漸被人民淡忘，甚至在教科書上也鮮少被提及，而《台北大空襲》透過上述歷史背景，將其打造為2.5D敘事類的冒險遊戲，玩家會化身為台北一高女（現北一女）的學生林清子與隨行的台灣犬小黑，在殘破的城市中冒險求生，雙角色沉浸式的體驗，讓玩家除了有「找回角色回憶」的目標外，也象徵著「重新認識、理解這段二戰末期的台灣歷史。」
《台北大空襲》不僅是由桌遊改編，也是台灣首創二戰史詩級遊戲，製作團隊除了希望玩家藉由任務破解關卡外，也希望讓大家了解日治時期台北城的人民生活及背景，因此遊戲《台北大空襲》也專注調和歷史與情感，不僅針對遊戲中的視覺美學非常講究，聽覺效果的營造，也由音樂人張衞帆為《台北大空襲》製作超過50首配樂，期待玩家遊玩時，在情境上能共情身處戰爭的苦難，遊玩時也如臨亂世台北，與現今較安逸的形成強烈對比。
《台北大空襲》2/16登陸Steam平台，製作人張少濂表示：「《台北大空襲》並非一款有厲害玩法的神作，而是一款專注調和歷史與情感，希望讓玩家共情戰爭苦難的獨立遊戲，遊戲將包含台灣總督府（現總統府）、台灣神社（已拆除，原址為圓山大飯店）、台北帝大病院（現台大醫院）、台北驛（已拆除改建）、蓬萊町大聖堂（已於空襲中炸毀）、艋舺龍山寺、大稻埕等場景，期待以台灣視角，讓玩家感受遭到空襲威脅的戰前家鄉。」