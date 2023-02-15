LINE、智慧印章吸客　12CM Taiwan助上千家品牌業績翻倍





3年多的疫情時光，對台灣各產業都產生劇烈影響，尤其是擁有實體店面的業者，當民眾減少出門，街邊店過路客全消失，這時線上的數位行銷就更為重要，12CM Taiwan睿鼎數位成功利用LINE、智慧印章等數位工具，幫助超過1000家品牌業績翻倍，《NOWnews今日新聞》專訪到12CM Taiwan總經理陳衍彰，和我們分享疫情下的轉型奇蹟。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲12CM Taiwan擁有284項專利的echoss智慧印章，可以提供給店家針對集點、票券核銷、闖關等活動做應用，方便好玩的特性獲得許多店家青睞。（圖／記者朱啓瑜攝）