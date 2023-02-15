LINE、智慧印章吸客　12CM Taiwan助上千家品牌業績翻倍

「疫情期間客人們沒有那麼容易找到了，因為他不出門，過去有做數位型態的品牌，相對更容易把客人帶回門店裡面。」12CM Taiwan總經理陳衍彰回憶到疫情最嚴重的時候，反而是12CM Taiwan業務擴張最快的時候，品牌紛紛在這兩年開始在意起線上的「顧客關係」，尤其12CM Taiwan專做LINE的CRM（客戶關係管理），更成為品牌端的優先選擇。
3年多的疫情時光，對台灣各產業都產生劇烈影響，尤其是擁有實體店面的業者，當民眾減少出門，街邊店過路客全消失，這時線上的數位行銷就更為重要，12CM Taiwan睿鼎數位成功利用LINE、智慧印章等數位工具，幫助超過1000家品牌業績翻倍，《NOWnews今日新聞》專訪到12CM Taiwan總經理陳衍彰，和我們分享疫情下的轉型奇蹟。
3年多的疫情時光，對台灣各產業都產生劇烈影響，尤其是擁有實體店面的業者，當民眾減少出門，街邊店過路客全消失，這時線上的數位行銷就更為重要，12CM Taiwan睿鼎數位成功利用LINE、智慧印章等數位工具，幫助超過1000家品牌業績翻倍，《NOWnews今日新聞》專訪到12CM Taiwan總經理陳衍彰，和我們分享疫情下的轉型奇蹟。
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說到12CM Taiwan的竄紅，就不能不提到他們擁有284項專利的「echoss智慧印章」，甚至12CM的公司名稱也與此脫不了關係，「最初的智慧印章就是12公分乘以12公分的大小，大得像是國璽那樣」陳衍彰笑著說，但現在的智慧印章已經優化到一般大小，可以提供給店家針對集點、票券核銷、闖關等活動做應用，方便好玩的特性獲得許多店家青睞，尤其是搭建在通訊軟體LINE裡面做使用，顧客接受度更是大增。
像是按摩業者指舞春秋，也是12CM Taiwan的客戶，他們利用LINE禮物設計「按摩券」，是LINE票券類熱銷榜之一，店家也表示許多年輕人都會買來送給父母，不僅增加品牌曝光度、找到新客，利用智慧印章核銷票券也相當簡單。12CM Taiwan甚至結合LINE Becaon發射器，替誠品松菸設計出「場域型」的消費模式，當顧客走到特定區域，LINE上面就會跳出導覽、優惠方案等推播訊息，滿足消費者的好奇心，陳衍彰說：「我們甚至加入松菸周圍的店家做集點，活動期間帶動松菸整塊區域的人流，消費金額也大大提升」。