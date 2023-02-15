基隆台北往返國道客運排長龍 蔡適應呼籲業者正視與改善
針對國道客運9026路線改道後，近日出現在南港展覽館站發車端前等車返回基隆的通勤族大排長龍景象，排了四圈還排到人行道之外，且在坐滿情況下，行經汐止站點也難再留給其餘乘客上車，還有未預留各站點坐位及進站時間不準等情形；對此立法委員蔡適應服務處服務處主任林明智今（15）日表示，將會向公路總局強力要求，呼籲請業者改善現況，以符合基隆市民的往返需求。
記者吳嘉億／綜合報導
林明智表示，立法委員蔡適應在客運9026路線換手經營前，與公路總局邀集各單位開了多場協調會，擔心業者的服務量能和乘客期待有出入，特別是班次和車輛的服務品質問題，才會堅持不能改路線，並且要從南港轉運站發車；指出現在因基隆市政府同意路線變動，新業者上路路線變動，造成種種問題、困擾通勤民眾。
林明智指出，針對接到服務處接到許多投訴電話和留言內容，分別為業者安樂區發車去程沒有為上國道前行駛的各站點預留座位，導致其他站點乘客只能看客運上國道無法上車；另外還有返程在南港展覽館站前大排長龍的情形；至於時刻表車輛進站時間，與站點顯示時間對不上，可能是因為南港路一段車輛壅塞，發車站的車輛無法準時發車，認為業者調度和應變都不足，而乘客打電話給業者也沒有得到合理的回應。
林明智指出，疫情結束後，各家業者的量能都在擴大，隨著社會恢復正常，未來乘客的需求還是會持續擴大；呼籲業者的應變、加強站點監控人流能力都要加強，會向公路總局強力要求，請業者改善現況，以符合基隆市民的往返需求。