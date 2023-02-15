金與正失寵？閱兵式獨站場邊 冷看金正恩牽愛女走紅毯
北韓領導人金正恩的愛女金朱愛近來頻頻在公開場合亮相，本月8日還與父親一同現身北韓建軍25週年閱兵典禮，但乍看之下，一直作為北韓第二號人物的勞動黨副部長、金正恩胞妹金與正近來存在感急速下降。韓國媒體指出，從最近北韓公開的內容來看，金朱愛和金與正的地位似乎發生了變化。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《韓聯社》報導，金朱愛8日時在在北韓建軍25週年閱兵典禮上現身，並且牽著父親金正恩的手走過紅毯，並走上主席台，兩人互動親密，金朱愛還撫摸了金正恩的臉。可以看到她的穿著跟金正恩一樣、為祖父金日成招牌衣裝的黑色圓頂禮帽與大衣。
不過與此相反，金與正卻被安排在閱兵儀式活動現場的不起眼角落，與金與正形成對比。從朝鮮中央電視台播放的片段，金與正應該是身穿黑衣、並站在閱兵儀式現場軍隊隊列後方孑然守望。當金與正被拍到的這個時間點，正好是金正恩牽著金朱愛的手與夫人李雪主一起踩著紅毯，準備進入主席台。
雖然有觀察認為，金朱愛登場使得金與正地物下滑，但韓國統一部官員抱持謹慎態度，未對金與正沒有登上主席台一事做出評價。報導指出，金與正地位是否發生變化尚待觀察，但以閱兵儀式為契機，北韓力捧金朱愛的力度似乎越來越明顯，14日還公開印有金朱愛的郵票。