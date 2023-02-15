NBA／灌籃大賽名單出爐　80萬網紅參戰

NBA 2022-23球季明星賽將在本週末登場，官方也公布了灌籃大賽名單，包括火箭小將K.J. Martin、尼克Jericho Sims、鵜鶘Trey Murphy III與剛被七六人簽下的Mac McClung。 我是廣告 請繼續往下閱讀 NBA近年灌籃大賽收視率和關注度都下滑，上屆更被評為是史上最難看的灌籃大賽，主因是參賽球員星度不足，加上創意與難度都無法超越過往的比賽，也導致灌籃大賽的精彩度每況愈下。本屆參賽的4名球員在NBA仍舊沒有太多的知名度，不過籃球網紅Mac McClung卻話題十足，不僅是第一位以發展聯盟身分受邀參加灌籃大賽的球員，同時他學生時期就已經成名，個人Instagram更有超過82萬名粉絲追蹤，是名符其實的籃球網紅。Mac McClung並非靠人氣進入灌籃大賽，他天生擁有驚人的彈跳能力和爆發性，過去他就多次在個人社群分享驚天灌籃，包括許多不符合人體工學的灌籃都難不倒他，本次參賽會拿出什麼壓箱寶，備受期待。NBA／公鹿三巨頭聯手轟92分 延長賽勝綠衫軍、迎11連勝NBA／三分球大賽名單出爐 Lillard三度參賽盼奪冠HBL／謝銘駿歸隊轟19分 光復跨季18連勝羽球／亞、世青國手資格爭奪戰 2023青少年分齡賽開打