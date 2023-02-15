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伊能靜才澄清婚變　突認秦昊變了「這就是婚姻」

▲伊能靜談秦昊的改變。（圖／翻攝自伊能靜臉書）
▲伊能靜談秦昊的改變。（圖／翻攝自伊能靜臉書）

娛樂中心／綜合報導

54歲伊能靜先前發布眼眶含淚的短片，倔強表示「（眼淚）掉下來就輸了」，被聯想與小10歲大陸男星秦昊7年婚變，她事後發聲明闢謠，強調婚姻沒問題。伊能靜昨（14日）情人節在微博發文，透露老公變得跟結婚前不一樣，有感而發說：「這就是婚姻。」

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▲半百伊能靜保養得宜。（圖／翻攝自伊能靜臉書）
▲半百伊能靜保養得宜。（圖／翻攝自伊能靜微博）
▲▼半百伊能靜保養得宜。（圖／翻攝自伊能靜微博、臉書）
▲伊能靜在上海隔離，用娃娃音拍攝影片竟被網友嫌棄。（圖／翻攝自伊能靜FB）
伊能靜寫下：「論男朋友和老公的區別，男朋友送花，老公轉帳。論女朋友和老婆的分別，女朋友喜歡花，老婆轉帳。」意指以前情人節秦昊會送花，現在則直接匯錢給她，而以前自己喜歡花，如今也用轉帳表達對老公的愛，還附上秦昊昨天下午匯錢的通知截圖。

▲▼秦昊從送花到轉帳，伊能靜有所感觸。（圖／翻攝自伊能靜微博）
▲▼秦昊從送花到轉帳，伊能靜有所感觸。（圖／翻攝自伊能靜微博）
▲秦昊從送花到轉帳，伊能靜有所感觸。（圖／翻攝自伊能靜微博）
「從浪漫到實際～哈哈！這就是婚姻。」伊能靜笑說，網友看了貼文留言：「昊哥轉了5200還是52000」、「有沒有一種又送花又轉帳的」、「很浪漫」、「還是婚姻更實在」、「撲面而來的幸福感」、「姐和昊哥要一直99999999下去」、「姐和昊哥要一直99999999下去」、「其實女朋友也喜歡轉帳」！

伊能靜去年12月中返台受訪時說，秦先生在家把她照顧得很好，自己沒什麼需要操勞，可能也是歲月痕跡比較少的原因，問到上傳眼眶含淚的抖音，被聯想7年婚變，伊能靜笑說那是跟某個抖音平台有長期流量合作，所以使用排行前10的視覺效果，「那天只是想展現久違的演技，純粹就是流量置換，沒想到大家想像力很豐富，當時人在紐約日夜顛倒，一覺睡起來看到滿意外，現在都笑看人生了，都看滿淡的，自己的生活自己最知道。」

▲秦昊與伊能靜結婚5年。（圖／伊能靜微博）
▲▼伊能靜表示，到了這個年紀和狀態，假如和秦昊真的發生了什麼事，自己一定會講。（圖／翻攝自伊能靜微博、小紅書）
▲伊能靜2015年與秦昊結婚。（圖／翻攝秦昊微博）
▲伊能靜（前）與秦昊吃宵夜，享受兩人時光。（圖／伊能靜小紅書）
談到和秦昊的相處，伊能靜表示：「他就是把愛默默放心裡的金牛座，8年都很包容我上竄下跳、做事比較隨心所欲，現在米粒也小學了，我們有很足夠的默契，他允許我做自己，我也允許他做自己，彼此是很好的戰友。」伊能靜說到了這個年紀，要是有什麼消息她都會分享，與秦昊就是普通夫妻，聊孩子、孝順父母，都是柴米油鹽醬醋茶的事而已。（編輯：楊穎軒）


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