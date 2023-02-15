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八點檔CP戴情侶戒！抓包5個月地下戀　經紀人回應了

▲三立《一家團圓》的CP龍語申（左）、何依霈戴情侶戒宣示主權。（圖／翻攝龍語申、何依霈臉書）
▲三立《一家團圓》的CP龍語申（左）、何依霈戴情侶戒宣示主權。（圖／翻攝龍語申、何依霈臉書）

記者羅凌筠/台北報導

龍語申情變交往5年的凱渥名模蔚葒縈，去年9月被爆與三立《一家團圓》的CP何依霈假戲真做，2人近日被抓包戴情侶對戒，地下戀慢慢浮出水面，對此，何依霈、龍語申經紀人期盼保留私人空間，對戀情採不否認政策。

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▲何依霈（左）、龍語申被拍到在同飯店過夜。（圖／翻攝何依霈臉書）
▲何依霈（左）、龍語申曾經被拍到在同飯店過夜。（圖／翻攝何依霈臉書）
據《CTWANT》報導，龍語申搬出昔日三重愛巢之後，新家改租在離何依霈住家4公里遠的汐止，本月還被周刊直擊，龍語申將車開進何依霈社區過夜，熟門熟路地倒垃圾、拿外送，另外從2人日常穿搭來看，不難看出共用灰色包包、腳踩藍色情侶款球鞋。

對此，何依霈的經紀人回應：「依霈目前持續在戲劇上努力期待有不同的表現與成果，藝人私領域的部分，就留給他們吧，謝謝大家的關心。」龍語申透過經紀人說：「目前都還是以工作為主，期待在戲劇表現上能夠有更好的成績，感情以及私領域的部分就順其自然，很抱歉占用了版面資源，還是很謝謝大家的關心，我會繼續努力的。」

▲龍語申（左）、何依霈地下戀傳5個月浮出水面。（圖／翻攝龍語申臉書）
▲龍語申（左）、何依霈地下戀傳5個月浮出水面。（圖／翻攝龍語申臉書）
其實早在去年9月，龍語申、何依霈就被拍到在板橋知名飯店過夜，當時還聲稱是朋友階段，當天何依霈帶攝影師在飯店拍業配影片，龍語申前來探班，因為龍語申隔天就要搭高鐵，當晚自己又開1個房間休息，何依霈的經紀人當時表示：「男未婚女未嫁，未來怎麼樣不知道，現在就是好朋友階段。」

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