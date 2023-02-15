特企／快樂田全養沛獲頂級美味評價　顛覆營養飲品印象

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過去印象中，成人營養品是老人、病人在喝的，然而根據國內調查結果發現，高達99%的人每天攝取的營養素未能符合衛福部所建議的標準，而作為台灣在地研發與生產的品牌，快樂田全養沛是針對國人飲食習慣去設計配方，提供三大營養素、維生素和礦物質的日常補給。
台灣素食人口突破330萬，佔人口比例13%，是世界排名第二，而素食者更需注意營養的補給。快樂田全養沛「植物蛋白營養配方-燕麥風味」是專為全素食者設計的營養補充飲品，並選用非基改大豆分離蛋白，蛋白質可用於肌肉生長。相較於一般豆漿，快樂田全養沛植物蛋白營養配方添加400mg高鈣、維生素D、鐵、葉酸、維生素B12等，滿足素食者的多元營養需求。
現在消費者健康意識抬頭，但卻買一堆保健品，每天一把把地拼命吞食祈求換取健康，而營養多元、全方位的全養沛營養飲，即開即飲，每天1~2罐可在早餐、餐間或是運動後飲用，讓營養補給和日常保健變得更生活化、更輕鬆。
深海魚油自多年來是就是熱門的保健品，當中的DHA能幫助思緒清晰，EPA可促進新陳代謝和幫助調整體質。現在除了吞食魚油膠囊，快樂田全養沛「深海魚油配方-杏仁風味」是個兼具好喝與健康的選擇，攝取深海魚油的同時，再喝下30多種營養素，適合銀髮族、上班族和學生。
快樂田生技的營養師和研發團隊不僅專注於科學有感配方，更是持續創新和技術突破，讓保健更簡單生活化，並且是美味、符合台灣人口味的。想要試喝榮獲2023 iTQi風味絕佳獎章肯定的快樂田全養沛營養飲嗎？快樂田生技官網限量嚐鮮體驗組開放中，立即前往。