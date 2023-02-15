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特企／快樂田全養沛獲頂級美味評價　顛覆營養飲品印象

▲台灣品牌快樂田全養沛的「植物蛋白營養配方-燕麥風味」和「深海魚油配方-杏仁風味」先後獲得2023食品界米其林iTQi國際風味評鑑所(The International Taste Institute)的風味絕佳獎2星獎章肯定。（圖／品牌提供）
▲台灣品牌快樂田全養沛的「植物蛋白營養配方-燕麥風味」和「深海魚油配方-杏仁風味」先後獲得2023食品界米其林iTQi國際風味評鑑所(The International Taste Institute)的風味絕佳獎2星獎章肯定。（圖／品牌提供）

本報訊

在多數消費者還在為市售營養飲品不好喝而困擾時，台灣品牌快樂田全養沛的「植物蛋白營養配方-燕麥風味」和「深海魚油配方-杏仁風味」先後獲得2023食品界米其林iTQi國際風味評鑑所(The International Taste Institute)的風味絕佳獎2星獎章肯定。由米其林指南等200多名世界頂尖廚師與專家組成評審團隊，從第一印象、視覺、嗅覺、味道、質地，5個維度進行專業的盲測品評，快樂田全養沛的這兩款營養飲品均獲得美味程度「頂級」評價的2星，為目前營養飲品界最高美味評價。

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作為營養品的後進品牌，快樂田生技致力於創新和突破，為消費者解決營養飲品口感黏膩、難以下嚥的問題。在研發上耗費多年時間，從配方到製程，甚至是包裝的鐵罐中下手，2020年才正式推出5款口感均一、清爽順口，沒有鐵鏽怪味的營養品。快樂田生技今年挑選其中兩款熱銷且客戶滿意度高的產品參加iTQi評選，在最為刁鑽且嚴謹的選拔下雙雙成功摘星，收穫國際專家認可，顛覆大眾印象。

過去印象中，成人營養品是老人、病人在喝的，然而根據國內調查結果發現，高達99%的人每天攝取的營養素未能符合衛福部所建議的標準，而作為台灣在地研發與生產的品牌，快樂田全養沛是針對國人飲食習慣去設計配方，提供三大營養素、維生素和礦物質的日常補給。

台灣素食人口突破330萬，佔人口比例13%，是世界排名第二，而素食者更需注意營養的補給。快樂田全養沛「植物蛋白營養配方-燕麥風味」是專為全素食者設計的營養補充飲品，並選用非基改大豆分離蛋白，蛋白質可用於肌肉生長。相較於一般豆漿，快樂田全養沛植物蛋白營養配方添加400mg高鈣、維生素D、鐵、葉酸、維生素B12等，滿足素食者的多元營養需求。

現在消費者健康意識抬頭，但卻買一堆保健品，每天一把把地拼命吞食祈求換取健康，而營養多元、全方位的全養沛營養飲，即開即飲，每天1~2罐可在早餐、餐間或是運動後飲用，讓營養補給和日常保健變得更生活化、更輕鬆。

深海魚油自多年來是就是熱門的保健品，當中的DHA能幫助思緒清晰，EPA可促進新陳代謝和幫助調整體質。現在除了吞食魚油膠囊，快樂田全養沛「深海魚油配方-杏仁風味」是個兼具好喝與健康的選擇，攝取深海魚油的同時，再喝下30多種營養素，適合銀髮族、上班族和學生。

快樂田生技的營養師和研發團隊不僅專注於科學有感配方，更是持續創新和技術突破，讓保健更簡單生活化，並且是美味、符合台灣人口味的。想要試喝榮獲2023 iTQi風味絕佳獎章肯定的快樂田全養沛營養飲嗎？快樂田生技官網限量嚐鮮體驗組開放中，立即前往

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