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服務業汰換節能設備補助來了！換空調每家最高可省20萬

▲經濟部商業司今（15）日公布，商業服務業「節能設備汰換補助」以及「系統節能專案補助」將於3月1日起開放網路申請，其中，空調設備需汰換為1級能效產品，每家最高補助20萬元。（圖／翻攝Pexels）
▲經濟部商業司今（15）日公布，商業服務業「節能設備汰換補助」以及「系統節能專案補助」將於3月1日起開放網路申請，其中，空調設備需汰換為1級能效產品，每家最高補助20萬元。（圖／翻攝Pexels）

記者鄭妤安／台北報導

經濟部商業司今（15）日公布，商業服務業「節能設備汰換補助」以及「系統節能專案補助」將於3月1日起開放網路申請，其中，空調設備需汰換為1級能效產品，每家最高補助20萬元，而照明設備須汰換為節能標章LED燈具，每家最多補助5萬元。商業司司長蘇文玲日前表示，商業部門的碳排有87%是來自於「用電」，且其中的耗電來源有許多是來自老舊電氣設備，盼各商業部門趁著這次補助計畫，趕緊汰換比較耗能的設備，讓整體商業服務經營效率有所提升。

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經濟部今日公告「經濟部商業服務業節能設備汰換補助要點」、「經濟部商業服務業系統節能專案補助要點」，將於3月1日起開放網路申請，符合資格的事業可上「商業服務業節能設備補助」網頁申請，且可透過進度查詢功能，掌握案件處理進度。

此次補助方案適用對象包括商業部門所有服務業業別，其中包含批發零售、住宿餐飲及商業服務業等，另如醫事機構、托嬰中心、長照機構、短期補習班、私立幼兒園、休閒農場、駕訓班及庇護工廠等事業類型也納入方案補助範圍。

此次補助方案包括「節能設備汰換補助」及「系統節能專案補助」兩大類，企業可依需求擇一申請。其中「節能設備汰換」補助包含空調設備及照明設備二項，空調設備需汰換為1級能效產品，每冷房能力（kW）補助2500元，每台補助上限為3.5萬元，每家最高補助20萬元。

而照明設備須汰換為節能標章LED燈具，每具補助50%，並以500元為上限，每家最多補助5萬元。經濟部提醒申請業者，購買節能設備的發票日期和回收日期都應介於今年1月1日至12月31日之間，統一發票要清楚載明所購買的冷氣、型號或檢附載有型號資訊的銷售明細單據。

針對商業服務業節能設備補助，蘇文玲日前在全國商業總會舉辦第5屆品牌金舶獎徵選開跑記者會時談到，過去製造業在製程上的排碳量比較高，所以在設備補助上較早起跑，反而是服務業沒有太快得到關注，不過，商業司觀察整體服務業商業部門的碳排量，佔全國總碳排約1成左右，「也是相當大的比例」，若全台商業、服務業都能做好減碳的工作，國家達到2050靜玲泰牌的目標速度會更快。

她接續說道，商業部門的碳排有87%是來自於「用電」，且其中的耗電來源有許多是來自電氣設備，蘇文玲強調，設備年限過期沒有汰換恐增加不少用電成本，但換設備需要投入經費，因此盼各商業部門趁著這次經濟部商業司祭出的補助計畫，趕緊汰換比較耗能的設備，讓整體商業服務經營效率有所提升。

經濟部商業司表示，此次補助受理時間自今年3月1日至12月31日，如果補助經費用罄，將公告提前截止受理，請民眾留意相關時程及早提出申請，為協助企業快速了解補貼方案，經濟部於北、中、南、東部及離島舉辦補貼說明會，有意申請者可踴躍報名。

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