不對戰友軍林昶佐！王世堅宣布不選中正萬華立委

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王世堅表示，但自己才高興幾小時，就看到部分政論節目在批鬥他，例如民進黨立委王定宇認為他既然連不同黨的黃珊珊都可禮讓，為何不能禮讓「友軍」、中正萬華區現任立委林昶佐，「我覺得這句話也有道理。」
王世堅解釋為何一開始會考慮中正萬華，是因為該區為過去擔任立委時的其中一個選區，當時選制是大選區、多席次，在中正萬華參選過，也當選過，所以受到很多好友支持，認為他有回到中正萬華參選空間。
王世堅也指出，民進黨主席賴清德也曾說「不是現任者優先」、「每個選區都應該要初選」，他一直以為不是現任者優先，才會認為就回去中正、萬華參加初選。
王世堅也認為王定宇說得對，林昶佐這些年來為民進黨友黨，與民進黨立委們為共同方向一起在努力，「所以也跟我聽到黃珊珊要參選一樣，那我就不跟好朋友對戰了」，如果林昶佐要在中正、萬華尋求連任，他不但不參選，也不參加黨內初選，並與王定宇一樣支持林昶佐尋求民進黨跟友黨在提名時共同合作，「我再次宣布，我不會參與2024中正萬華區立委選舉。」
媒體追問現在宣布不選中正萬華立委，若黃珊珊又出來選，是否會支持對方？王世堅強調，黃珊珊不隨便輕諾，並有清楚表達不會參選的意思。不過，王世堅也反嗆，民進黨總是有些「糾察隊」，所謂的「糾察隊」就是「連非友黨都禮讓，為何針對友黨同志」，要選立委必須糾察隊諒解。
至於是否考慮其他選區？王世堅說，自己不敢再考慮了，「再考慮都會有狀況，乾脆不考慮。」