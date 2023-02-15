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特企／蓓朵娜婚紗面膜獲SNQ標章　站穩科技領先地位

▲歡慶蓓朵娜榮獲SNQ國家品質標章認證，期間限定推出「婚紗面膜」得獎限定優惠組。（圖／品牌提供）
▲歡慶蓓朵娜榮獲SNQ國家品質標章認證，期間限定推出「婚紗面膜」得獎限定優惠組。（圖／品牌提供）

本報訊

面膜是日常保養的必備品，大多數的面膜在單價不高的前提下，走進超商、美妝店就可以輕鬆入手，國內外各大品牌也不惶多讓，但妳是否發現，想找尋有效率、一敷有感的面膜，簡直比找尋真愛還難？

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在生活壓力、不規律熬夜、以及外在威脅夾殺之下，肌膚粗糙暗沉恐讓妳離紅毯越來越遠，看準現代人真正的需求，蓓朵娜耗資千萬科技打造的「婚紗面膜」，帶領面膜正式進入「科技面膜時代」。

屢獲獎殊榮、風靡巴黎的保養精品蓓朵娜，今再榮獲大獎肯定。蓓朵娜「婚紗面膜」榮獲象徵MIT台灣產製商品最高榮譽的SNQ國家品質標章Symbol of National Quality。「SNQ國家品質標章」除安全衛生外也著重於品質和實用性，需在眾多角逐商品中脫穎而出才能獲得此認證，因此每年各類別中通過認證的產品種類極少。蓓朵娜「婚紗面膜」因創辦人對產品的用心與堅持，各方面皆合乎最高規格的品質要求，才能一路通過審查並獲得國家品質標章認證。

除榮獲「SNQ國家品質標章」外，蓓朵娜「婚紗面膜」更是在《女人我最大》節目中大放異彩，連續2年榮獲女人我最大粉美賞「年度最佳潤澤面膜賞」冠軍及網友評比最喜愛第一名、國際時尚雜誌BAZAAR美妝雜誌資深編輯推薦，更為台灣爭光，成為法國巴黎時裝周設計師唯一指定使用的保養精品。

這是一款用科技打造的面膜，研發費用斥資超過千萬元，運用「奈米紡嵌科技」將玻尿酸保濕精華完美織入高密度面膜纖維，製成高科技的「玻尿酸科技凝膜」，布膜本身就是玻尿酸，一片的精華液就有35ml，敷完1片等同於使用5瓶玻尿酸精華安瓶，讓30天的保養精華濃縮在20分鐘內吸收，用科技突破面膜極限。比起傳統普通面膜布，「婚紗面膜」更號稱是一款「不滴面膜」，因為玻尿酸科技凝膜能完整吸附精華液，並完全釋放在臉上，從拆開使用到敷完，完全不會有精華液滴落，更令人驚奇的是，敷著婚紗面膜竟然可以解鎖Face ID，因完美貼合肌膚，面膜宛若隱形，一推出就在市場上大放異彩！

蓓朵娜創辦人美妝大叔Paul老師表示，面膜絕對是一款保養過程不可或缺的保養品，而一開始蓓朵娜就想要給大家一片最好的面膜，但是市面上的面膜始終無法達成要求，於是帶著團隊花了將近兩年的時間，測試過上百片不同的面膜布，才終於找到這片「玻尿酸科技凝膜」，這是一片絲毫無法挑剔出任何缺點，各方面都極致完美、擁有收放自如效果，超越市面上所有面膜的劃時代玻尿酸面膜！就是因為這樣一心只想給客人最好產品的信念，以及堅持與嚴格把關，才能在短時間內獲得廣大客人的喜愛，讓明星商品「婚紗面膜」站穩劃時代科技面膜的頂尖地位。

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