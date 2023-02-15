舊愛林襄太完美了！孫生「1句話」撩到女神：只對她說過
樂天女孩人氣成員林襄，過去和YouTuber「反骨男孩」孫生有過一段戀情，至今仍時常成為話題。近日，孫生就在節目被問到，他是如何一句話成功突破林襄心房的，結果他現場一開口就讓在場女來賓相當感動，而且只對林襄這一任女友說過，「真的，我是發自內心！」
娛樂中心/綜合報導
孫生日前在《11點熱炒店》聊到「要如何讓土象星座愛上你？」主持人沈玉琳馬上點名孫生，「最有資格來評論的就是孫生，他是扎扎實實跟處女座交往的人」，一旁的來賓Yuri和酷炫也暗示，「香香的，鄰家女孩」，也就是前女友林襄。對此，孫生也大方分享看法：「很多人會畏懼處女座，會覺得難搞什麼、龜毛，一大堆意見」，但他認為處女座反而是心思非常細膩的人，「追求處女座就是不要想這麼多，不要懼怕！」
此時，沈玉琳追問孫生，有沒有做一件事情或說一句話來突破林襄心房，孫生則愧疚表示：「我以前太壞了！」即便現在兩人沒有交集，但他到現在很可能還是會說這句話，並現場對著Yuri示範：「我說我這輩子看過這麼多女生，我沒有看到一個女生可以像Spotlight永遠照在她頭上的，我就說妳不需要做什麼，妳太完美了！」也回憶林襄當時則給他笑笑的反應。
不過，主持人Melody也好奇，孫生是不是對每個女孩都這樣說，酷炫則幫忙解釋：「沒有！他真的只有這一任這樣！」星座專家白瑜也提到，由於處女座容易在感情上特別焦慮，會覺得自己哪裡不好等等，但孫生的星座天秤座，最厲害就是鼓勵人，會嘗試讓對方知道，「讓妳看到妳自己真的很棒，我覺得妳很好！」
此外，林襄也在節目《小明星大跟班》中提到，自己曾遇過男生送禮別有用心：「我是遇過那種送我他自己喜歡的東西，譬如他喜歡這個公仔，送給我當生日禮物，但擺在他家。」雖然林襄沒說出前男友的姓名，但吳宗憲一聽便猜出是孫生，也讓在場來賓有些傻眼。（編輯：詹鎰睿）