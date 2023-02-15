台灣搜救隊回家了！130人5犬英勇完成任務 民眾暖心接機
土耳其及敘利亞邊境6日發生規模7.8強震，台灣動員2梯次搜救，共130人、5隻搜救犬前往土耳其救援。12日台灣搜救隊結束任務，從重災區撤離，並捐出所攜帶約4噸的搜救裝備器材贈予土耳其AKUT搜救隊。而搜救隊員們於今（15）日凌晨搭機返台，並於下午3點左右返抵國門，內政部長林右昌到場接機，更有許多熱心民眾在機場歡迎，大家都對台灣搜救隊員們的英勇表現感到十分驕傲。
編輯中心/綜合報導
這次土敘強震，台灣在6日、7日派遣2梯搜救人員前往災區馳援，面對各種困難仍盡力圓滿完成任務，獲得國際肯定。12日下午台灣搜救隊員們從重災區撤離，並捐贈留下約4噸的物資及部分裝備，包括移動式三角照明燈4組、鋼筋剪斷器2組、碎石機6組、發光繩4組、發電機（大中小）共8組等，救援類、後勤類、醫療類3大類裝備物資，以協助土國災區的救援工作。
台灣搜救隊今日凌晨抵達土耳其伊斯坦堡機場時，當地民眾自發性為台灣搜救隊熱烈鼓掌，長達4到5分鐘，而伊斯坦堡機場電子告示欄可見「感謝81隊搜救隊」的內容，機場人員及民眾也興奮與隊員合影，向救難英雄獻上誠摯的感謝。
而台灣搜救隊搭機返國時，在機上就有空服員暖心贈與蛋糕，下機後則由內政部長林右昌親自致意，林右昌向搜救隊員們表達感謝，也提醒隊員們完成任務後，要好好照顧自己的身心健康，關注自己的身體與情緒狀態，消防署也會提供心理專家等資源，協助隊員們紓解壓力。（編輯：倪浩軒）