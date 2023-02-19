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ChatGPT之父！阿特曼「以人為本」創業路才正要改變世界

▲ChatGPT之父、OpenAI 創辦人阿特曼（Sam Altman）是如何從一個愛自行拆解電腦的男孩走上與馬斯克並肩齊名的風雲人物之路呢？（圖／美聯社／達志影像）
▲ChatGPT之父、OpenAI 創辦人阿特曼（Sam Altman）是如何從一個愛自行拆解電腦的男孩走上與馬斯克並肩齊名的風雲人物之路呢？（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

AI聊天機器人「ChatGPT」推出短短兩個月，已經累積破上億的活躍用戶，超越 Instagram、TikTok 等熱門應用程式，成為歷史上增長最快的消費者應用程式。推出這款服務的母公司OpenAI 與執行長山姆．阿特曼（Sam Altman）更是不可避免的成為眾人目光焦點，他曾在就讀史丹佛期間輟學創業、成立風險基金，也被延攬至創業孵化器公司擔任總裁，那麼究竟這個希望人類與 AI 共同成長的執行長，是如何從一個愛自行拆解電腦的男孩走上與馬斯克並肩齊名的風雲人物之路呢？

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2015年10月阿特曼與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在一場演講中，曾討論過「什麼能確保人類擁有美好的未來」，答案不是宏大的願景或傲人的科技，他們都認為最好的答案就是「人性」。

出生於1985年的一個猶太家庭，阿特曼在美國密蘇里州聖路易斯長大，儘管日後「成名」幾乎都居住在伊利諾伊州的芝加哥市，但在美國中西部成長對他來說塑造了許多價值觀。母親是皮膚科醫師的他，從小就被鼓勵嘗試發展自己的興趣，當同年齡的小孩仍在就讀小學二年級或三年級、還在識字時，他已經對電腦與程式編碼產生濃厚興趣，九歲收到第一台個人電腦更是奠定了他熱愛拆解分析、理解電腦與程式背後運作邏輯的基礎。

16歲那年，阿特曼向自己的父母坦言自己的同性戀傾向，並在就讀聖路易斯的私立預科學校時公開出櫃。由於美國中西部民風相對保守，阿特曼曾說過「在中西部僅有的那兩千人中，以「同性戀」身份長大絕不是最棒的事」，但對於自我認同從不感到羞愧、在個人社群媒體公開性向的他也在成長過程中體會到「人性」的重要。

當被問及他最擔心ChatGPT帶來的威脅時，阿特曼提到了「復仇式色情」，也就是利用ChatGPT等生成式AI技術，將某人照片生成裸照，再加以傷害對方名譽和公眾形象。阿特曼坦言，其實這已經是可預期的現象，「我們當然希望要求服務供應商不能這麼做，不過又好像是軟體發展的必經歷程。」

▲chatGPT 創辦人 Sam Altman OpenAI 聊天機器人 人工智慧 （圖／美聯社／達志影像）
▲阿特曼曾在受訪時表示，推出ChatGPT的另一個用意是讓人們看到「人工智慧之惡」與它的限制，唯有如此人類社會才能跟人工智慧共同成長。（圖／美聯社／達志影像）
阿特曼的創業歷程似乎也向來「與人有關」，大學期間他順利考取史丹佛的電腦科學系，積極參與學校的創業生態系統，與其他不少輟學創業的成功人物相同，他很快地就在大學二年級的時候創立了「Loopt」這家公司。這個應用程式其實相當於如今台灣人耳熟的「冰棒」，專門用來辨識使用者的地理位置，並在地圖上標示朋友們的距離、座標等等，Loopt的估值曾達到1.75億美元，最終他在2012年以4300萬美元的價格將Loopt出售給銀行公司Green Dot，而出售價格幾乎接近於Loopt的累計融資額。

阿特曼另一個創業成功事蹟同樣發生在2011年附近，當時他也負責另一個應用程式，那就是在美國更為流行的交友約會平台「Ok Cupid」，這個約會網站與應用程式熱門的程度讓它最終以5000萬美元的價格收購。

阿特曼創業早期階段就可看出他熱愛科技，也熱愛擴展科技如何扮演人類社交關係中的角色，前期的創業成功激發了他投身科技創投的熱情。2014年，阿特曼被任命為Y Combinator（簡稱YC）的總裁。這個位於加州的投資基金與孵化器公司，在阿特曼的領導下持續擴大業務規模與投資收益，包含Uber、Airbnb、Dropbox、Reddit和Stripe等許多成功的新創都曾接受過阿特曼和YC的支持和投資。

▲chatGPT 創辦人 Sam Altman OpenAI 聊天機器人 人工智慧 （圖／美聯社／達志影像）
▲阿特曼在擔任YC總裁期間結交不少人脈，也幫助許多新創公司邁出第一步。（圖／美聯社／達志影像）
這段時間內阿特曼還回到史丹佛開設「如何創業」系列講座，不少演說片段至今在YouTube上仍能觀看。到了2015年，年僅29歲的阿特曼入選了富比士30位30歲以下風險投資榜單，他也和特斯拉執行長馬斯克等人一起創辦了「OpenAI」，目標是確保人工智慧不會消滅人類，包括「LinkedIn」共同創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）和知名投資人彼得（Peter Thiel）都承諾投資10億美元。

直到2018年，馬斯克離開OpenAI，並在個人推文上形容這間公司「不夠Open」後，阿特曼則接著辭去YC總裁職務，專注於OpenAI的工作。2019年，OpenAI宣布重組為一家有限營利（capped-profit）企業，被問到OpenAI究竟該如何獲利時，阿特曼坦言「老實說吧，我們真的不知道」；但或許就是這樣撇開了商業考量，專心致志地投注發展科技，微軟在那一年向他們砸下了10億美元的重磅投資。

接著，就是2022年11月30日「ChatGPT」的發布了。

不論是專家學者、業界大老或平凡百姓，我們都看見了這個應用程式在全球普及的程度。而相較於NFT、元宇宙這類「概念性」更強同時也更加虛幻的科技概念，生成AI工具的實際應用更加親近現代人。2023年1月，微軟再次宣布將向OpenAI 投資數十億美元。儘管投資具體細節並未公布，但目前OpenAI估值已經達到290億美元。

受訪時阿特曼曾提到他創立OpenAI的目的，是為了確保「人工智慧不會消滅人類」，當時他幽默地告訴媒體，「人類擅長很多事情，但電腦和AI也開始漸漸擅長這些事情了，最樂觀的願景就是彼此共好共存」；阿特曼相信，未來工智慧可將人類從工作與經濟壓力當中解放，讓人們能有更多時間與心力投注在個人興趣，「現在的我們正處於這個變革時代的開端。」

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