ChatGPT之父！阿特曼「以人為本」創業路才正要改變世界

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出生於1985年的一個猶太家庭，阿特曼在美國密蘇里州聖路易斯長大，儘管日後「成名」幾乎都居住在伊利諾伊州的芝加哥市，但在美國中西部成長對他來說塑造了許多價值觀。母親是皮膚科醫師的他，從小就被鼓勵嘗試發展自己的興趣，當同年齡的小孩仍在就讀小學二年級或三年級、還在識字時，他已經對電腦與程式編碼產生濃厚興趣，九歲收到第一台個人電腦更是奠定了他熱愛拆解分析、理解電腦與程式背後運作邏輯的基礎。
16歲那年，阿特曼向自己的父母坦言自己的同性戀傾向，並在就讀聖路易斯的私立預科學校時公開出櫃。由於美國中西部民風相對保守，阿特曼曾說過「在中西部僅有的那兩千人中，以「同性戀」身份長大絕不是最棒的事」，但對於自我認同從不感到羞愧、在個人社群媒體公開性向的他也在成長過程中體會到「人性」的重要。
當被問及他最擔心ChatGPT帶來的威脅時，阿特曼提到了「復仇式色情」，也就是利用ChatGPT等生成式AI技術，將某人照片生成裸照，再加以傷害對方名譽和公眾形象。阿特曼坦言，其實這已經是可預期的現象，「我們當然希望要求服務供應商不能這麼做，不過又好像是軟體發展的必經歷程。」
阿特曼的創業歷程似乎也向來「與人有關」，大學期間他順利考取史丹佛的電腦科學系，積極參與學校的創業生態系統，與其他不少輟學創業的成功人物相同，他很快地就在大學二年級的時候創立了「Loopt」這家公司。這個應用程式其實相當於如今台灣人耳熟的「冰棒」，專門用來辨識使用者的地理位置，並在地圖上標示朋友們的距離、座標等等，Loopt的估值曾達到1.75億美元，最終他在2012年以4300萬美元的價格將Loopt出售給銀行公司Green Dot，而出售價格幾乎接近於Loopt的累計融資額。
阿特曼另一個創業成功事蹟同樣發生在2011年附近，當時他也負責另一個應用程式，那就是在美國更為流行的交友約會平台「Ok Cupid」，這個約會網站與應用程式熱門的程度讓它最終以5000萬美元的價格收購。
阿特曼創業早期階段就可看出他熱愛科技，也熱愛擴展科技如何扮演人類社交關係中的角色，前期的創業成功激發了他投身科技創投的熱情。2014年，阿特曼被任命為Y Combinator（簡稱YC）的總裁。這個位於加州的投資基金與孵化器公司，在阿特曼的領導下持續擴大業務規模與投資收益，包含Uber、Airbnb、Dropbox、Reddit和Stripe等許多成功的新創都曾接受過阿特曼和YC的支持和投資。
這段時間內阿特曼還回到史丹佛開設「如何創業」系列講座，不少演說片段至今在YouTube上仍能觀看。到了2015年，年僅29歲的阿特曼入選了富比士30位30歲以下風險投資榜單，他也和特斯拉執行長馬斯克等人一起創辦了「OpenAI」，目標是確保人工智慧不會消滅人類，包括「LinkedIn」共同創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）和知名投資人彼得（Peter Thiel）都承諾投資10億美元。
直到2018年，馬斯克離開OpenAI，並在個人推文上形容這間公司「不夠Open」後，阿特曼則接著辭去YC總裁職務，專注於OpenAI的工作。2019年，OpenAI宣布重組為一家有限營利（capped-profit）企業，被問到OpenAI究竟該如何獲利時，阿特曼坦言「老實說吧，我們真的不知道」；但或許就是這樣撇開了商業考量，專心致志地投注發展科技，微軟在那一年向他們砸下了10億美元的重磅投資。
接著，就是2022年11月30日「ChatGPT」的發布了。
不論是專家學者、業界大老或平凡百姓，我們都看見了這個應用程式在全球普及的程度。而相較於NFT、元宇宙這類「概念性」更強同時也更加虛幻的科技概念，生成AI工具的實際應用更加親近現代人。2023年1月，微軟再次宣布將向OpenAI 投資數十億美元。儘管投資具體細節並未公布，但目前OpenAI估值已經達到290億美元。
受訪時阿特曼曾提到他創立OpenAI的目的，是為了確保「人工智慧不會消滅人類」，當時他幽默地告訴媒體，「人類擅長很多事情，但電腦和AI也開始漸漸擅長這些事情了，最樂觀的願景就是彼此共好共存」；阿特曼相信，未來工智慧可將人類從工作與經濟壓力當中解放，讓人們能有更多時間與心力投注在個人興趣，「現在的我們正處於這個變革時代的開端。」