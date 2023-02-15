桌球國手集體控訴　體育署發聲明回應

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針對培訓隊採集中訓練或營外分站訓練，考量本年度國際重點賽會組訓與參賽效益，以及入選112年度國手進駐國訓中心的意願，經與桌球協會協調國家培訓隊調訓原則，其一，亞運代表隊及世大運代表隊，進駐國訓中心實施集訓。第二，112年度前12名排名國手除亞運代表隊及世大運代表隊外，尊重選手及球團意願；如無進駐國訓中心集訓者尊重其意願，但不影響其國手排名參與國際賽之資格。
國訓中心未來也將充實國家培訓隊訓練環境，包括充實教練團，請各球團推薦教練進駐國訓中心，負責該球團選手訓練及管理事宜，藉以明確打造國家培訓隊個別訓練團隊的分工與職責。同時也會聘請外籍陪練員
目前桌球協會正在確認進訓選手之意願，國訓中心已請桌球協會召開選訓委員會充分討論，並彙整球團教練代表、選手進駐中心意願後，另案函報國訓中心提送訓輔小組會議審議，以利辦理後續調訓事宜。
此外，針對桌協國家培訓隊教練出勤狀況爭議問題，未來國訓中心將加強督導教練及培訓隊訓練狀況。
對於未進駐國訓中心培訓的國手能否使用公費參加公開賽部分，體育署回應，因協會排名賽遴選出之國手，倘未進駐國訓中心成為國家培訓隊選手，即無國家培訓隊身分，爰無法使用中心培訓隊經費，惟倘經桌協推薦國訓中心競技強化委員會審查，若入選黃金計畫之選手，將依黃金計畫規定補助選手個人出國參賽經費辦理。
對於未來桌球國手是否進駐中心訓練、參賽及教練權責分工的問題，國訓中心也將輔導協會儘速召開選訓委員會邀請各球團參與溝通，以尋求各球團培訓的共識，並利中心後續協助支援事宜。
另外，針對蘇珮綾及馮翊新參加新加坡公開賽的爭議問題，查前開兩位選手今年初雖未列入國手排名前12名內，惟因渠等獲主辦單位正式指名邀請參賽，經協會選訓委員會邀請各球團共同討論通過。