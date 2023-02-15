劉文正驚傳美國猝逝！經紀人曝「消失演藝圈39年」原因
一代巨星、偶像始祖劉文正曾在1970、1980年代紅遍華語流行樂壇，1991年移居美國淡出演藝圈，神隱39年的他，驚傳在美國拉斯維加斯過世。而他的經紀人夏玉順也證實劉文正在去年11月12日便因心肌梗塞離世，享壽70歲，至於他當年為何淡出演藝圈，經紀人也鬆口了。
娛樂中心／綜合報導
劉文正在1975年發行第一張個人專輯《諾言》成名，並在同年主演第一部電影《門裡門外》、主持《錦繡年華》第一集。代表歌曲還包含〈閃亮的日子〉、〈小雨打在我身上〉、〈誰在眨眼睛〉、〈遲到〉、〈熱線你和我〉等，演唱更影響到中國大陸第一代男歌星的演唱，多位歌手以翻唱他的歌曲成名，形成「男學劉文正」風潮，地位非凡、無人能敵。
事實上，經紀人夏玉順在2015年就曾透露，劉文正當年並沒有正式宣布引退，是因為還想著回歸演藝圈，所以選擇「漸漸淡出」，沒有完全斷了後路。此外，劉文正曾問他「成為永遠巨星」的方法是什麼，他則回應：「只有在觀眾還沒有拋棄你以前，你先放棄他們，才有可能成為永遠的巨星」。
劉文正1980年、1982年和1983年，蟬聯了三屆金鐘獎最佳男歌星獎，但隔年就結束和唱片公司的合約，淡出歌壇到美國生活。直到1986年底回台，成立並經營飛鷹唱片，陸續培養出方文琳、裘海正與伊能靜、霍正奇、巫啟賢等藝人，1991年8月結束飛鷹唱片，正式移居美國，至此全面自演藝圈引退，如今發生噩耗，讓大批歌迷不敢置信。（編輯：郭佩蓉）