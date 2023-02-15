曾弄倒重機爆紅！超正ShowGirl回鍋啦啦隊 親撇交惡內幕
富邦球團啦啦隊Fubon Angels，日前宣布找來人氣女孩Jessy強勢回鍋，掀起球迷不小暴動，形容整個團隊足以匹敵樂天女孩，對此，Jessy也在社群平台證實喜訊，高調嗨喊「我回來了！想我嗎？」同時也針對外界「與人交惡」的傳聞澄清，但也有人發現Jessy就是去年在重機展不小心弄倒一台要價不斐的BMW重機爆紅的ShowGirl，無論長相氣質都十分可愛，而且神似藝人阿部瑪莉亞。
娛樂中心/綜合報導
Jessy在社群平台PO文，「最終還是回到最初的家！」也提到網路上有很多對於她的傳言，「看到很多天馬行空的『聽說』，決定來讓你們更認識我一點，我是偏向和平處事的人，不喜歡與人交惡，所以好聚好散是對自己人生中一個站點的感謝。」
另外，Jessy也強調，「你們喜歡謠傳的人，還有另外找我一起工作，你們不曉得吧haha，雖然沒辦法成為同事了，可是我很謝謝味全上到下的工作人員及女孩，你們也是我人生裡的一部分。」最後也希望大家不要在做任何的猜測，「今年進場看我才是真的吧！」
據了解，Jessy於2022年初離開Fubon Angels，加入味全龍Dragon Beauties行列，卻因個人因素缺席整個球季，直到今年初才又回鍋老東家。不過，Jessy在這段期間也參與過不少的展場活動，有次在2022國際重型機車展時就不小心弄倒BMW重機，也意外獲得知名度，讓她無奈直呼：「真的是只有當事人知道，我碰到的力道超輕，不然我早就一起摔了，但很輕也還是倒了，我才是最吃驚的那位啊～所以說工作內容是拍照也不容易耶，以後就站著就好了。」（編輯：詹鎰睿）